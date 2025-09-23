SignauxSections
Anup Sudhakaran

The Pip Sweeper

Anup Sudhakaran
0 avis
Fiabilité
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 63%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
407
Bénéfice trades:
205 (50.36%)
Perte trades:
202 (49.63%)
Meilleure transaction:
220.97 USD
Pire transaction:
-132.75 USD
Bénéfice brut:
2 696.63 USD (559 021 pips)
Perte brute:
-1 949.62 USD (182 732 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (144.77 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
448.68 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
82.06%
Charge de dépôt maximale:
52.18%
Dernier trade:
26 il y a des minutes
Trades par semaine:
264
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
1.76
Longs trades:
259 (63.64%)
Courts trades:
148 (36.36%)
Facteur de profit:
1.38
Rendement attendu:
1.84 USD
Bénéfice moyen:
13.15 USD
Perte moyenne:
-9.65 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-263.25 USD)
Perte consécutive maximale:
-263.25 USD (13)
Croissance mensuelle:
1 265.58%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.04 USD
Maximal:
423.85 USD (41.94%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
43.02% (422.80 USD)
Par fonds propres:
26.22% (187.39 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 263
EURUSD 34
BTCUSD 34
GBPJPY 29
EURJPY 11
AUDNZD 8
AUDJPY 7
USDJPY 6
USTEC 4
EURGBP 3
GBPUSD 3
AUDCAD 2
NZDJPY 1
USDCAD 1
AUDUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 281
EURUSD 38
BTCUSD 106
GBPJPY 200
EURJPY 34
AUDNZD 17
AUDJPY 14
USDJPY -30
USTEC 76
EURGBP 1
GBPUSD 13
AUDCAD -4
NZDJPY -1
USDCAD 1
AUDUSD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 1.5K
EURUSD 1.7K
BTCUSD 342K
GBPJPY 2.6K
EURJPY 825
AUDNZD 770
AUDJPY 169
USDJPY 143
USTEC 25K
EURGBP 63
GBPUSD 755
AUDCAD -81
NZDJPY -76
USDCAD 76
AUDUSD 137
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +220.97 USD
Pire transaction: -133 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +144.77 USD
Perte consécutive maximale: -263.25 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
DooGroup-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-2
0.36 × 189
FusionMarkets-Demo
0.40 × 5
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.46 × 13
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.74 × 10172
Exness-MT5Real3
0.77 × 62
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5675
Exness-MT5Real12
0.83 × 147
Exness-MT5Real8
0.93 × 954
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
PacificUnionLLC-Live
1.03 × 39
142 plus...
Aucun avis
2025.10.06 08:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.06 07:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 22:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 19:39
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.02 18:39
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.02 17:29
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.02 16:29
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.02 15:29
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.02 14:19
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.02 13:19
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.02 12:19
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.02 11:09
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.02 10:09
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.02 09:09
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.02 07:59
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.23 21:33
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.09.23 21:33
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.23 21:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.23 21:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
