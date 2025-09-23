SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / NSPRO
Dror Shamir

NSPRO

Dror Shamir
0 avis
Fiabilité
12 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 15%
Tickmill-Live04
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
70
Bénéfice trades:
64 (91.42%)
Perte trades:
6 (8.57%)
Meilleure transaction:
0.58 USD
Pire transaction:
-0.25 USD
Bénéfice brut:
14.87 USD (1 955 pips)
Perte brute:
-0.48 USD (41 pips)
Gains consécutifs maximales:
28 (6.05 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
6.05 USD (28)
Ratio de Sharpe:
1.15
Activité de trading:
7.39%
Charge de dépôt maximale:
9.18%
Dernier trade:
10 il y a des heures
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
57.56
Longs trades:
48 (68.57%)
Courts trades:
22 (31.43%)
Facteur de profit:
30.98
Rendement attendu:
0.21 USD
Bénéfice moyen:
0.23 USD
Perte moyenne:
-0.08 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-0.14 USD)
Perte consécutive maximale:
-0.25 USD (1)
Croissance mensuelle:
6.96%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.25 USD (0.22%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.22% (0.25 USD)
Par fonds propres:
7.01% (6.29 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDUSD 14
USDCAD 13
USDCHF 13
EURAUD 12
GBPUSD 7
EURCHF 6
EURUSD 4
CADCHF 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDUSD 4
USDCAD 2
USDCHF 3
EURAUD 2
GBPUSD 2
EURCHF 1
EURUSD 1
CADCHF 0
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDUSD 516
USDCAD 377
USDCHF 260
EURAUD 357
GBPUSD 201
EURCHF 73
EURUSD 164
CADCHF 20
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +0.58 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 28
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +6.05 USD
Perte consécutive maximale: -0.14 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live04" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live01
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 3
Pepperstone-Edge01
0.00 × 2
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.33 × 12
ICMarketsSC-Live09
0.43 × 379
TitanFX-05
0.50 × 2
Tickmill-Live10
0.53 × 34
ICMarketsSC-Live03
0.56 × 9
Tickmill-Live05
0.56 × 460
ICMarkets-Live07
0.57 × 1150
ICMarkets-Live04
0.63 × 19
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
VantageFXInternational-Live 2
0.75 × 4
Tickmill-Live02
0.83 × 3493
Tickmill-Live
0.83 × 2286
ICMarkets-Live18
0.85 × 155
ICMarkets-Live12
0.87 × 497
Tickmill-Live08
0.88 × 40
ICMarketsSC-Live06
0.93 × 508
80 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

using scalper that work at night using on tickmil broker.

no martingale or grid high win rate system but sometimes big losses can be happens but for long term it can be profitable.


Aucun avis
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
NSPRO
30 USD par mois
15%
0
0
USD
90
USD
12
100%
70
91%
7%
30.97
0.21
USD
7%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.