Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live04" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live01 0.00 × 1 Tickmill-Live09 0.00 × 3 Pepperstone-Edge01 0.00 × 2 Pepperstone-Edge02 0.00 × 1 Tradeview-Live 0.00 × 1 LQDLtd-Live02 0.00 × 1 EquitiGroup-Live 0.33 × 3 ICMarketsSC-Live12 0.33 × 12 ICMarketsSC-Live09 0.43 × 379 TitanFX-05 0.50 × 2 Tickmill-Live10 0.53 × 34 ICMarketsSC-Live03 0.56 × 9 Tickmill-Live05 0.56 × 460 ICMarkets-Live07 0.57 × 1150 ICMarkets-Live04 0.63 × 19 ICMarkets-Live09 0.67 × 3 TickmillAsia-Live06 0.67 × 6 TMGM.TradeMax-Live3 0.69 × 74 VantageFXInternational-Live 2 0.75 × 4 Tickmill-Live02 0.83 × 3493 Tickmill-Live 0.83 × 2286 ICMarkets-Live18 0.85 × 155 ICMarkets-Live12 0.87 × 497 Tickmill-Live08 0.88 × 40 ICMarketsSC-Live06 0.93 × 508 80 plus...