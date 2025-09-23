SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Enigma
Philippe Claude M Cozic

Enigma

Philippe Claude M Cozic
0 avis
Fiabilité
8 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2025 8%
VTMarkets-Live 6
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
325
Bénéfice trades:
258 (79.38%)
Perte trades:
67 (20.62%)
Meilleure transaction:
74.36 EUR
Pire transaction:
-39.88 EUR
Bénéfice brut:
1 180.94 EUR (29 226 pips)
Perte brute:
-458.41 EUR (13 560 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (99.07 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
99.07 EUR (24)
Ratio de Sharpe:
0.24
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
5.63%
Dernier trade:
7 il y a des minutes
Trades par semaine:
63
Temps de détention moyen:
21 heures
Facteur de récupération:
11.10
Longs trades:
172 (52.92%)
Courts trades:
153 (47.08%)
Facteur de profit:
2.58
Rendement attendu:
2.22 EUR
Bénéfice moyen:
4.58 EUR
Perte moyenne:
-6.84 EUR
Pertes consécutives maximales:
3 (-65.10 EUR)
Perte consécutive maximale:
-65.10 EUR (3)
Croissance mensuelle:
5.91%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
65.10 EUR (1.78%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.48% (65.10 EUR)
Par fonds propres:
20.43% (2 845.14 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD-ECN 138
EURCHF-ECN 109
NZDCHF-ECN 15
NZDCAD-ECN 14
NZDJPY-ECN 10
GBPAUD-ECN 10
CADCHF-ECN 7
AUDCAD-ECN 6
GBPCAD-ECN 5
GBPCHF-ECN 5
EURNZD-ECN 4
GBPNZD-ECN 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD-ECN 268
EURCHF-ECN 169
NZDCHF-ECN 99
NZDCAD-ECN 25
NZDJPY-ECN 26
GBPAUD-ECN 53
CADCHF-ECN 39
AUDCAD-ECN 39
GBPCAD-ECN 11
GBPCHF-ECN 56
EURNZD-ECN 15
GBPNZD-ECN 26
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD-ECN 4.1K
EURCHF-ECN 3K
NZDCHF-ECN 1.6K
NZDCAD-ECN 1.3K
NZDJPY-ECN 736
GBPAUD-ECN 1.1K
CADCHF-ECN 49
AUDCAD-ECN 660
GBPCAD-ECN 795
GBPCHF-ECN 1.5K
EURNZD-ECN 474
GBPNZD-ECN 446
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +74.36 EUR
Pire transaction: -40 EUR
Gains consécutifs maximales: 24
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +99.07 EUR
Perte consécutive maximale: -65.10 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VTMarkets-Live 6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Copy available on VT Markets. https://socialrating.vtacademy.net/widgets/shared/748cc7c5166342ca9359bae3caf86c83?lang=en?preview=dz00JnA9OTgwOSZhPTIxOTcyOCZ1PWQxZWQwZSZzPTc0OGNjN2M1MTY2MzQyY2E5MzU5YmFlM2NhZjg2Yzgz

Aucun avis
2025.09.23 17:21
No swaps are charged on the signal account
2025.09.23 17:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Enigma
999 USD par mois
8%
0
0
USD
14K
EUR
8
100%
325
79%
100%
2.57
2.22
EUR
20%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.