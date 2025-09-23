SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / GOLD BTC Combo
Matias Hernan Nulman

GOLD BTC Combo

Matias Hernan Nulman
0 avis
Fiabilité
3 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 20%
Tickmill-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
107
Bénéfice trades:
76 (71.02%)
Perte trades:
31 (28.97%)
Meilleure transaction:
129.06 USD
Pire transaction:
-56.10 USD
Bénéfice brut:
450.85 USD (237 068 pips)
Perte brute:
-254.88 USD (313 246 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (16.01 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
154.13 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
30.07%
Charge de dépôt maximale:
7.50%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
92
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
2.33
Longs trades:
80 (74.77%)
Courts trades:
27 (25.23%)
Facteur de profit:
1.77
Rendement attendu:
1.83 USD
Bénéfice moyen:
5.93 USD
Perte moyenne:
-8.22 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-56.43 USD)
Perte consécutive maximale:
-84.11 USD (2)
Croissance mensuelle:
19.60%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
64.24 USD
Maximal:
84.11 USD (7.98%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.98% (84.11 USD)
Par fonds propres:
17.73% (214.95 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 69
BTCUSD 38
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 96
BTCUSD 100
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 5.8K
BTCUSD -82K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +129.06 USD
Pire transaction: -56 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +16.01 USD
Perte consécutive maximale: -56.43 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real7
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 3
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 2
TickmillEU-Live
0.50 × 2
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
Exness-MT5Real5
1.39 × 49
ICMarketsSC-MT5-2
2.19 × 1026
ICMarketsSC-MT5
2.95 × 121
Exness-MT5Real
3.24 × 21
Exness-MT5Real3
3.50 × 6
Aglobe-Live
4.00 × 3
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
Pepperstone-MT5-Live01
5.00 × 6
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Alpari-MT5
5.41 × 32
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.74 × 39
ICMarketsEU-MT5-5
6.00 × 1
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
21 plus...
2025.09.24 06:09
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.09.23 14:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.23 14:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
