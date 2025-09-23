SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Tradehorizonx
Raphael Peter Koletzko

Tradehorizonx

Raphael Peter Koletzko
0 avis
14 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -47%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 129
Bénéfice trades:
568 (50.31%)
Perte trades:
561 (49.69%)
Meilleure transaction:
927.60 USD
Pire transaction:
-827.26 USD
Bénéfice brut:
31 799.77 USD (1 309 414 pips)
Perte brute:
-32 632.99 USD (1 352 808 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (9.75 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 127.54 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
24.52%
Dernier trade:
21 il y a des minutes
Trades par semaine:
69
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
-0.29
Longs trades:
572 (50.66%)
Courts trades:
557 (49.34%)
Facteur de profit:
0.97
Rendement attendu:
-0.74 USD
Bénéfice moyen:
55.99 USD
Perte moyenne:
-58.17 USD
Pertes consécutives maximales:
18 (-291.31 USD)
Perte consécutive maximale:
-880.78 USD (13)
Croissance mensuelle:
-3.99%
Prévision annuelle:
-48.36%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 435.70 USD
Maximal:
2 864.44 USD (233.31%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
75.74% (2 864.44 USD)
Par fonds propres:
6.95% (346.92 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GER30h 537
XAUUSDp 232
UK100h 103
US30h 88
NAS100h 75
XAUUSD 29
FRA40h 27
USDCADp 7
GBPUSDp 5
EURUSDp 4
AUDJPYp 3
GBPJPYp 2
GBPCHFp 2
CADCHFp 2
AUS200h 2
GBPAUDp 1
AUDNZDp 1
EURAUDp 1
USDCHFp 1
AUDCADp 1
USDJPYp 1
GBPCADp 1
CADJPYp 1
EURCHFp 1
EURCADp 1
CHFJPYp 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GER30h 1.9K
XAUUSDp -794
UK100h -1K
US30h -571
NAS100h -408
XAUUSD 74
FRA40h 72
USDCADp 40
GBPUSDp -8
EURUSDp 28
AUDJPYp 7
GBPJPYp -19
GBPCHFp -29
CADCHFp -33
AUS200h 17
GBPAUDp 2
AUDNZDp 0
EURAUDp 1
USDCHFp 9
AUDCADp 4
USDJPYp 0
GBPCADp 3
CADJPYp 4
EURCHFp -1
EURCADp -35
CHFJPYp -34
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GER30h -21K
XAUUSDp -2K
UK100h -2.8K
US30h -20K
NAS100h -19K
XAUUSD -2.6K
FRA40h 16K
USDCADp -7
GBPUSDp -157
EURUSDp 216
AUDJPYp 254
GBPJPYp -2.7K
GBPCHFp -550
CADCHFp -322
AUS200h 12K
GBPAUDp 293
AUDNZDp 72
EURAUDp 113
USDCHFp 731
AUDCADp 62
USDJPYp 13
GBPCADp 238
CADJPYp 75
EURCHFp -12
EURCADp -608
CHFJPYp -992
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +927.60 USD
Pire transaction: -827 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +9.75 USD
Perte consécutive maximale: -291.31 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "BlackBullMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live04
0.00 × 2
FBS-Real-6
0.00 × 1
FBS-Real-10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
Axi-US06-Live
0.47 × 108
BlackBullMarkets-Live
2.99 × 180
FBS-Real-8
5.00 × 1
Aucun avis
2025.09.23 14:08
A large drawdown may occur on the account again
Copier

