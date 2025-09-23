SignauxSections
Emad Soliman

Alomda2000

Emad Soliman
0 avis
Fiabilité
6 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 24%
Tickmill-Live04
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
866
Bénéfice trades:
688 (79.44%)
Perte trades:
178 (20.55%)
Meilleure transaction:
221.00 USD
Pire transaction:
-60.46 USD
Bénéfice brut:
1 353.59 USD (1 343 130 pips)
Perte brute:
-911.54 USD (85 258 pips)
Gains consécutifs maximales:
62 (108.61 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
221.00 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
30.71%
Charge de dépôt maximale:
1.29%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
114
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
1.43
Longs trades:
488 (56.35%)
Courts trades:
378 (43.65%)
Facteur de profit:
1.48
Rendement attendu:
0.51 USD
Bénéfice moyen:
1.97 USD
Perte moyenne:
-5.12 USD
Pertes consécutives maximales:
16 (-243.60 USD)
Perte consécutive maximale:
-243.60 USD (16)
Croissance mensuelle:
9.60%
Algo trading:
93%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
308.11 USD (11.80%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
13.02% (308.11 USD)
Par fonds propres:
1.16% (23.28 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 250
GBPUSD 156
EURUSD 150
GBPJPY 105
USDCHF 60
BTCUSD 48
AUDUSD 36
EURNZD 34
GBPNZD 13
EURCAD 12
USDJPY 1
BRENT 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 221
GBPUSD 8
EURUSD 20
GBPJPY 50
USDCHF -14
BTCUSD 124
AUDUSD 1
EURNZD 18
GBPNZD 12
EURCAD 2
USDJPY 0
BRENT 0
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 12K
GBPUSD -238
EURUSD 2.2K
GBPJPY 4.3K
USDCHF -425
BTCUSD 1.2M
AUDUSD -174
EURNZD 2.5K
GBPNZD 1.5K
EURCAD 212
USDJPY 24
BRENT 3
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live04" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 4
Tradeview-Live
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 6
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live33
0.17 × 42
ICMarketsSC-Live09
0.44 × 222
Tickmill-Live
0.64 × 2314
VantageFXInternational-Live 2
0.67 × 3
Pepperstone-Demo01
0.67 × 6
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
Tickmill-Live02
0.68 × 3600
ICMarkets-Live07
0.69 × 1180
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
ICMarkets-Live03
0.77 × 44
ICMarketsSC-Live23
0.83 × 54
ICMarkets-Live18
0.84 × 105
ICMarkets-Live14
0.91 × 78
RoboForex-ECN-2
1.00 × 1
ICMarkets-Live12
1.02 × 1508
ICMarketsSC-Live04
1.05 × 82
ICMarketsSC-Live15
1.15 × 1185
85 plus...
Aucun avis
2025.09.23 12:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
