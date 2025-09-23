SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / GBE Batman 468
Benjamin Sausner

GBE Batman 468

Benjamin Sausner
0 avis
4 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -2%
GBEbrokers-Live
1:30
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
169
Bénéfice trades:
78 (46.15%)
Perte trades:
91 (53.85%)
Meilleure transaction:
131.34 EUR
Pire transaction:
-228.35 EUR
Bénéfice brut:
695.55 EUR (46 765 pips)
Perte brute:
-932.44 EUR (86 538 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (130.14 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
133.02 EUR (2)
Ratio de Sharpe:
-0.06
Activité de trading:
95.87%
Charge de dépôt maximale:
96.29%
Dernier trade:
12 il y a des minutes
Trades par semaine:
176
Temps de détention moyen:
9 jours
Facteur de récupération:
-0.45
Longs trades:
46 (27.22%)
Courts trades:
123 (72.78%)
Facteur de profit:
0.75
Rendement attendu:
-1.40 EUR
Bénéfice moyen:
8.92 EUR
Perte moyenne:
-10.25 EUR
Pertes consécutives maximales:
37 (-244.98 EUR)
Perte consécutive maximale:
-268.35 EUR (5)
Croissance mensuelle:
-2.37%
Algo trading:
79%
Prélèvement par solde:
Absolu:
479.45 EUR
Maximal:
522.45 EUR (5.20%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.20% (522.45 EUR)
Par fonds propres:
5.17% (505.34 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 95
XAUUSD 45
EURUSD 15
AUDUSD 7
GBPUSD 7
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD -343
XAUUSD 32
EURUSD 21
AUDUSD 11
GBPUSD 9
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD -44K
XAUUSD -2.1K
EURUSD 1.7K
AUDUSD 1.2K
GBPUSD 3K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +131.34 EUR
Pire transaction: -228 EUR
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +130.14 EUR
Perte consécutive maximale: -244.98 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GBEbrokers-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Alpari-Pro.ECN
0.00 × 3
Darwinex-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.21 × 714
FXOpenUK-ECN Live Server
0.64 × 11
Pepperstone-Edge03
0.73 × 286
GBEbrokers-Live
0.94 × 896
AdmiralMarkets-Live2
5.20 × 607
FlowBank-Live
8.75 × 100
Swissquote-Live1
10.74 × 70
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.26 04:40
Share of trading days is too low
2025.09.25 03:31
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.23 14:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 13:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.23 12:30
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 3.7% of days out of the 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 12:30
80% of trades performed within 1 days. This comprises 3.7% of days out of the 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 12:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.23 12:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
GBE Batman 468
30 USD par mois
-2%
0
0
USD
9.8K
EUR
4
79%
169
46%
96%
0.74
-1.40
EUR
5%
1:30
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.