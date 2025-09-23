Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

GFXSecurities-GFXSECURITIES 0.00 × 1 GOMarketsIntl-Live 0.00 × 1 Exness-MT5Real8 0.00 × 1 FusionMarkets-Live 1.77 × 278 ICMarketsSC-MT5 2.20 × 55 ICMarketsSC-MT5-4 2.48 × 237 Exness-MT5Real12 2.57 × 14 Exness-MT5Real3 3.00 × 1 Valutrades-Live 3.00 × 2 ICMarketsSC-MT5-2 3.27 × 183 Pepperstone-MT5-Live01 3.38 × 13 GOMarketsMU-Live 3.50 × 2 JunoMarkets-Server 4.20 × 5 RoboForex-ECN 4.48 × 629 Headway-Real 4.50 × 2 Tickmill-Live 5.00 × 19 ValutradesSeychelles-Live 5.00 × 2 VantageInternational-Live 4 5.07 × 14 CapitalPointTrading-MT5-4 5.10 × 20 Darwinex-Live 5.11 × 438 TASS-Live 5.42 × 26 Alpari-MT5 5.44 × 45 ICMarketsEU-MT5-5 5.71 × 49 XM.COM-MT5 5.90 × 262 FXNXGlobal-Trade 6.00 × 1 39 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou