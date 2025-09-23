SignauxSections
Benjamin Bilen

Obsiden Invest

Benjamin Bilen
0 avis
Fiabilité
6 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 4%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
25
Bénéfice trades:
19 (76.00%)
Perte trades:
6 (24.00%)
Meilleure transaction:
9.15 EUR
Pire transaction:
-5.68 EUR
Bénéfice brut:
49.29 EUR (5 472 pips)
Perte brute:
-22.58 EUR (3 003 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (24.46 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
24.46 EUR (12)
Ratio de Sharpe:
0.32
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.28%
Dernier trade:
20 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
3.21
Longs trades:
10 (40.00%)
Courts trades:
15 (60.00%)
Facteur de profit:
2.18
Rendement attendu:
1.07 EUR
Bénéfice moyen:
2.59 EUR
Perte moyenne:
-3.76 EUR
Pertes consécutives maximales:
2 (-8.27 EUR)
Perte consécutive maximale:
-8.27 EUR (2)
Croissance mensuelle:
0.77%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.02 EUR
Maximal:
8.31 EUR (1.13%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.13% (8.31 EUR)
Par fonds propres:
5.10% (37.09 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCAD 8
AUDCAD 6
CHFSGD 2
GBPAUD 2
CADJPY 2
NZDUSD 1
CADCHF 1
EURGBP 1
EURAUD 1
AUDNZD 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCAD 6
AUDCAD 6
CHFSGD 4
GBPAUD 3
CADJPY 6
NZDUSD 6
CADCHF 2
EURGBP 3
EURAUD -5
AUDNZD 0
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCAD -150
AUDCAD 340
CHFSGD 594
GBPAUD 479
CADJPY 844
NZDUSD 663
CADCHF 143
EURGBP 190
EURAUD -645
AUDNZD 11
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +9.15 EUR
Pire transaction: -6 EUR
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +24.46 EUR
Perte consécutive maximale: -8.27 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
1.77 × 278
ICMarketsSC-MT5
2.20 × 55
ICMarketsSC-MT5-4
2.48 × 237
Exness-MT5Real12
2.57 × 14
Exness-MT5Real3
3.00 × 1
Valutrades-Live
3.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
3.27 × 183
Pepperstone-MT5-Live01
3.38 × 13
GOMarketsMU-Live
3.50 × 2
JunoMarkets-Server
4.20 × 5
RoboForex-ECN
4.48 × 629
Headway-Real
4.50 × 2
Tickmill-Live
5.00 × 19
ValutradesSeychelles-Live
5.00 × 2
VantageInternational-Live 4
5.07 × 14
CapitalPointTrading-MT5-4
5.10 × 20
Darwinex-Live
5.11 × 438
TASS-Live
5.42 × 26
Alpari-MT5
5.44 × 45
ICMarketsEU-MT5-5
5.71 × 49
XM.COM-MT5
5.90 × 262
FXNXGlobal-Trade
6.00 × 1
39 plus...
     Obsiden Invest — Conservative Multi‑Pair Signal

  • Conservative, low‑risk signal focused on long‑term capital preservation and steady growth.
  • Diversification through multi‑pair trading to reduce volatility and smooth returns.
  • Every trade is protected by a dynamic stop‑loss with strict position sizing.
  • Priorities on disciplined risk/money management, systematic entries, and controlled drawdowns.
  • Built for patient investors seeking robust, long‑term performance under prudent risk controls.


    Recommended setup

    Broker/account: best with raw spread
    Leverage: 1:500 
    Starting capital: 500€+


  • If you have any questions or need assistance with the setup, feel free to contact me directly via the MQL5 platform.
















































































































Aucun avis
2025.09.23 11:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.23 11:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
