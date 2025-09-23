SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Gampang Cuan A
Yohanes Anugrah Muliady

Gampang Cuan A

Yohanes Anugrah Muliady
0 avis
3 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -7%
VictoryInternational-REAL
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
141
Bénéfice trades:
99 (70.21%)
Perte trades:
42 (29.79%)
Meilleure transaction:
823.60 USD
Pire transaction:
-1 014.60 USD
Bénéfice brut:
22 052.60 USD (112 696 pips)
Perte brute:
-23 371.80 USD (112 187 pips)
Gains consécutifs maximales:
30 (6 731.20 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
6 731.20 USD (30)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Activité de trading:
81.50%
Charge de dépôt maximale:
4.98%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
57
Temps de détention moyen:
14 heures
Facteur de récupération:
-0.12
Longs trades:
101 (71.63%)
Courts trades:
40 (28.37%)
Facteur de profit:
0.94
Rendement attendu:
-9.36 USD
Bénéfice moyen:
222.75 USD
Perte moyenne:
-556.47 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-6 207.60 USD)
Perte consécutive maximale:
-6 207.60 USD (13)
Croissance mensuelle:
-6.70%
Algo trading:
93%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4 108.32 USD
Maximal:
10 617.27 USD (40.05%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
39.72% (10 494.00 USD)
Par fonds propres:
10.37% (2 121.60 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 141
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -1.3K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 509
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +823.60 USD
Pire transaction: -1 015 USD
Gains consécutifs maximales: 30
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +6 731.20 USD
Perte consécutive maximale: -6 207.60 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VictoryInternational-REAL" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ForexClubBY-MT5 Real Server
1.01 × 383
Aucun avis
2025.09.25 14:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 10:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 09:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 10:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.23 10:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
