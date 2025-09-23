Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "LiteFinance-MT5-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real15 0.00 × 1 Coinexx-Live 0.00 × 13 TradeMaxGlobal-Live 0.00 × 1 Exness-MT5Real8 0.91 × 119 Exness-MT5Real6 1.67 × 956 Exness-MT5Real7 2.10 × 575 LiteFinance-MT5-Live 3.04 × 154 Exness-MT5Real17 3.85 × 66 RoboForex-Pro 4.75 × 16 s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou