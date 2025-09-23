- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
17 963
Bénéfice trades:
11 168 (62.17%)
Perte trades:
6 795 (37.83%)
Meilleure transaction:
1 062.75 AUD
Pire transaction:
-630.55 AUD
Bénéfice brut:
74 027.37 AUD (9 451 741 pips)
Perte brute:
-46 874.60 AUD (1 786 757 pips)
Gains consécutifs maximales:
169 (337.07 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 895.77 AUD (31)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
27.11%
Dernier trade:
3 il y a des minutes
Trades par semaine:
114
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
8.78
Longs trades:
9 076 (50.53%)
Courts trades:
8 887 (49.47%)
Facteur de profit:
1.58
Rendement attendu:
1.51 AUD
Bénéfice moyen:
6.63 AUD
Perte moyenne:
-6.90 AUD
Pertes consécutives maximales:
111 (-400.88 AUD)
Perte consécutive maximale:
-3 045.60 AUD (23)
Croissance mensuelle:
13.47%
Prévision annuelle:
163.47%
Algo trading:
95%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.92 AUD
Maximal:
3 091.23 AUD (9.11%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
42.93% (2 777.05 AUD)
Par fonds propres:
66.95% (3 888.41 AUD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD
|7397
|AUDCAD
|3230
|NZDCAD
|2863
|AUDNZD
|2426
|AUDUSD
|1855
|XAUUSD
|58
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|3.4K
|AUDCAD
|6.9K
|NZDCAD
|3.5K
|AUDNZD
|4.6K
|AUDUSD
|2.1K
|XAUUSD
|22
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|71K
|AUDCAD
|118K
|NZDCAD
|82K
|AUDNZD
|26K
|AUDUSD
|34K
|XAUUSD
|2.3K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +1 062.75 AUD
Pire transaction: -631 AUD
Gains consécutifs maximales: 31
Pertes consécutives maximales: 23
Bénéfice consécutif maximal: +337.07 AUD
Perte consécutive maximale: -400.88 AUD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsAU-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.59 × 419
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.62 × 3624
|
GMI3-Real
|1.25 × 4
|
FusionMarkets-Live
|1.36 × 219
|
JunoMarkets-Server
|1.50 × 26
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.20 × 459
|
TitanFX-MT5-01
|2.63 × 89
|
OxSecurities-Live
|2.70 × 369
|
Exness-MT5Real5
|2.88 × 634
|
Exness-MT5Real36
|3.50 × 10
|
ForexClub-MT5 Real Server
|4.00 × 5
|
Exness-MT5Real2
|4.05 × 1383
|
FundingTradersGroup-Server
|4.45 × 143
|
EightcapGlobal-Live
|4.67 × 6
|
VantageFX-Live
|4.80 × 5
|
RoboForex-Pro
|4.80 × 5
|
VantageInternational-Live 10
|5.60 × 5
|
Exness-MT5Real32
|6.49 × 253
|
DerivSVG-Server
|6.50 × 2
|
LiteFinance-MT5-Live
|6.59 × 147
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|7.05 × 346
|
UltimaMarkets-Live 1
|7.22 × 294
|
PUPrime-Live
|7.67 × 6
|
Forex.com-Live 536
|7.82 × 22
6 plus...Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis