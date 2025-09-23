SignauxSections
Chi Hang Lee

TTM 525 Stable Combo

0 avis
Fiabilité
171 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2022 965%
ICMarketsAU-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
17 963
Bénéfice trades:
11 168 (62.17%)
Perte trades:
6 795 (37.83%)
Meilleure transaction:
1 062.75 AUD
Pire transaction:
-630.55 AUD
Bénéfice brut:
74 027.37 AUD (9 451 741 pips)
Perte brute:
-46 874.60 AUD (1 786 757 pips)
Gains consécutifs maximales:
169 (337.07 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 895.77 AUD (31)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
27.11%
Dernier trade:
3 il y a des minutes
Trades par semaine:
114
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
8.78
Longs trades:
9 076 (50.53%)
Courts trades:
8 887 (49.47%)
Facteur de profit:
1.58
Rendement attendu:
1.51 AUD
Bénéfice moyen:
6.63 AUD
Perte moyenne:
-6.90 AUD
Pertes consécutives maximales:
111 (-400.88 AUD)
Perte consécutive maximale:
-3 045.60 AUD (23)
Croissance mensuelle:
13.47%
Prévision annuelle:
163.47%
Algo trading:
95%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.92 AUD
Maximal:
3 091.23 AUD (9.11%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
42.93% (2 777.05 AUD)
Par fonds propres:
66.95% (3 888.41 AUD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 7397
AUDCAD 3230
NZDCAD 2863
AUDNZD 2426
AUDUSD 1855
XAUUSD 58
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 3.4K
AUDCAD 6.9K
NZDCAD 3.5K
AUDNZD 4.6K
AUDUSD 2.1K
XAUUSD 22
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 71K
AUDCAD 118K
NZDCAD 82K
AUDNZD 26K
AUDUSD 34K
XAUUSD 2.3K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 062.75 AUD
Pire transaction: -631 AUD
Gains consécutifs maximales: 31
Pertes consécutives maximales: 23
Bénéfice consécutif maximal: +337.07 AUD
Perte consécutive maximale: -400.88 AUD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsAU-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.59 × 419
ICMarketsEU-MT5-5
0.62 × 3624
GMI3-Real
1.25 × 4
FusionMarkets-Live
1.36 × 219
JunoMarkets-Server
1.50 × 26
Pepperstone-MT5-Live01
2.20 × 459
TitanFX-MT5-01
2.63 × 89
OxSecurities-Live
2.70 × 369
Exness-MT5Real5
2.88 × 634
Exness-MT5Real36
3.50 × 10
ForexClub-MT5 Real Server
4.00 × 5
Exness-MT5Real2
4.05 × 1383
FundingTradersGroup-Server
4.45 × 143
EightcapGlobal-Live
4.67 × 6
VantageFX-Live
4.80 × 5
RoboForex-Pro
4.80 × 5
VantageInternational-Live 10
5.60 × 5
Exness-MT5Real32
6.49 × 253
DerivSVG-Server
6.50 × 2
LiteFinance-MT5-Live
6.59 × 147
EBCFinancialGroupKY-Live01
7.05 × 346
UltimaMarkets-Live 1
7.22 × 294
PUPrime-Live
7.67 × 6
Forex.com-Live 536
7.82 × 22
6 plus...
Aucun avis
2025.10.01 08:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 22:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.24 01:45
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 22:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 21:33
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 17:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 12:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 04:17
80% of growth achieved within 58 days. This comprises 4.9% of days out of 1184 days of the signal's entire lifetime.
