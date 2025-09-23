SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / ForexGold
Volker Minkenberg

ForexGold

Volker Minkenberg
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 49 USD par mois
croissance depuis 2025 1%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
59
Bénéfice trades:
38 (64.40%)
Perte trades:
21 (35.59%)
Meilleure transaction:
1 016.09 USD
Pire transaction:
-1 088.33 USD
Bénéfice brut:
5 683.19 USD (12 164 pips)
Perte brute:
-4 913.99 USD (9 460 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (1 219.19 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 219.19 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
98.58%
Charge de dépôt maximale:
48.88%
Dernier trade:
42 il y a des minutes
Trades par semaine:
68
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
0.32
Longs trades:
14 (23.73%)
Courts trades:
45 (76.27%)
Facteur de profit:
1.16
Rendement attendu:
13.04 USD
Bénéfice moyen:
149.56 USD
Perte moyenne:
-234.00 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-1 073.87 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 817.56 USD (3)
Croissance mensuelle:
0.77%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
350.94 USD
Maximal:
2 433.76 USD (2.38%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.38% (2 433.76 USD)
Par fonds propres:
4.35% (4 363.94 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 55
EURUSD 3
AUDJPY 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 604
EURUSD 112
AUDJPY 53
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 2.4K
EURUSD 201
AUDJPY 164
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 016.09 USD
Pire transaction: -1 088 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +1 219.19 USD
Perte consécutive maximale: -1 073.87 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
What you get:

  • Focused trading in Forex pairs and precious metals (e.g. Gold), with strategies tuned for volatility and market reactions.

  • Risk-managed entries, aiming for steady growth and controlled drawdowns.

  • Weekly updates and transparent performance metrics: win-rate, profit factor, max drawdown.

Why subscribe:

  • For traders seeking exposure to both currencies and metals, diversifying risk.

  • For those wanting moderate, consistent returns rather than chasing high but unstable profits.

  • Ideal for medium-risk tolerance: you get regular signals with defined stop losses, no over-leveraging.


Aucun avis
2025.09.25 09:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.23 14:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.23 08:44
Share of trading days is too low
2025.09.23 08:44
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.23 02:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 02:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 02:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.23 02:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.23 02:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
