Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live11" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live08 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live12 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live02 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live06 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live19 0.50 × 10 ICMarketsSC-Live09 0.57 × 28 Tickmill-Live02 0.60 × 5 ICMarkets-Live06 0.92 × 51 ICMarketsSC-Live07 0.96 × 198 Exness-Real16 1.00 × 1 ICMarketsSC-Live11 1.01 × 194 ICMarketsSC-Live04 1.16 × 1202 ICMarketsSC-Live23 1.54 × 54 Axi-US06-Live 1.56 × 16 Exness-Real14 1.86 × 7 ICMarketsSC-Live24 2.28 × 338 BlackBullMarkets-Live 4.08 × 66 Eightcap-Real 4.73 × 33 Exness-Real2 5.32 × 28 ICMarketsSC-Live32 5.61 × 142 ICMarketsSC-Live16 5.75 × 1817 FPMarkets-Live2 6.00 × 1 GrandCapital-Server 9.00 × 1 ICMarketsSC-Live05 9.00 × 1 Exness-Real28 9.25 × 20 12 plus...