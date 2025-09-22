Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradingProInternational-Live 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live11 0.00 × 1 LQDLtd-Live02 0.22 × 32 LQDLLC-Live02 0.47 × 318 ICMarketsSC-Live23 0.50 × 2 ICMarketsSC-Live04 0.50 × 2 ICMarketsSC-Live22 1.67 × 3 Exness-Real7 3.00 × 11 Exness-Real14 3.45 × 42 Tickmill-Live02 4.00 × 4 VantageInternational-Live 20 4.00 × 3 GoMarkets-Real 10 4.11 × 9 Exness-Real6 4.50 × 4 Tickmill-Live09 4.58 × 31 Swissquote-Live6 6.40 × 20 s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou