SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / EA Metapro
Robby Swandanu

EA Metapro

Robby Swandanu
0 avis
Fiabilité
16 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 28%
TradingProInternational-Live 2
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
575
Bénéfice trades:
391 (68.00%)
Perte trades:
184 (32.00%)
Meilleure transaction:
148.99 USD
Pire transaction:
-299.25 USD
Bénéfice brut:
1 411.85 USD (21 154 pips)
Perte brute:
-1 083.47 USD (14 040 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (30.40 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
366.41 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
27.85%
Charge de dépôt maximale:
33.96%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
69
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
0.92
Longs trades:
311 (54.09%)
Courts trades:
264 (45.91%)
Facteur de profit:
1.30
Rendement attendu:
0.57 USD
Bénéfice moyen:
3.61 USD
Perte moyenne:
-5.89 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-25.90 USD)
Perte consécutive maximale:
-299.25 USD (1)
Croissance mensuelle:
31.08%
Prévision annuelle:
377.06%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
357.20 USD (26.14%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
35.97% (355.67 USD)
Par fonds propres:
12.71% (137.34 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURCAD 174
EURCHF 126
CHFJPY 85
EURNZD 73
EURSGD 67
GBPUSD 15
USDCHF 14
USDCAD 9
EURAUD 8
AUDCAD 2
CADCHF 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURCAD 13
EURCHF 28
CHFJPY 22
EURNZD 105
EURSGD 17
GBPUSD -174
USDCHF 223
USDCAD 27
EURAUD 31
AUDCAD 9
CADCHF 28
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURCAD 1.4K
EURCHF 1K
CHFJPY -201
EURNZD 3.9K
EURSGD 663
GBPUSD -734
USDCHF 593
USDCAD 178
EURAUD 235
AUDCAD 36
CADCHF 100
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +148.99 USD
Pire transaction: -299 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +30.40 USD
Perte consécutive maximale: -25.90 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradingProInternational-Live 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
LQDLtd-Live02
0.22 × 32
LQDLLC-Live02
0.47 × 318
ICMarketsSC-Live23
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live04
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live22
1.67 × 3
Exness-Real7
3.00 × 11
Exness-Real14
3.45 × 42
Tickmill-Live02
4.00 × 4
VantageInternational-Live 20
4.00 × 3
GoMarkets-Real 10
4.11 × 9
Exness-Real6
4.50 × 4
Tickmill-Live09
4.58 × 31
Swissquote-Live6
6.40 × 20
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Special EA to make profit midnight. Telegram channel testimonies since 2018: t.me/easuperpro
Aucun avis
2025.09.23 00:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.93% of days out of 107 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
EA Metapro
30 USD par mois
28%
0
0
USD
1.1K
USD
16
100%
575
68%
28%
1.30
0.57
USD
36%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.