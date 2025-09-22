SignauxSections
Matthias Ernst Weeber

Metox

Matthias Ernst Weeber
0 avis
Fiabilité
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 99 USD par mois
croissance depuis 2025 2%
STARTRADERFinancial-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
116
Bénéfice trades:
116 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
1.42 EUR
Pire transaction:
0.00 EUR
Bénéfice brut:
71.43 EUR (8 512 pips)
Perte brute:
0.00 EUR
Gains consécutifs maximales:
116 (71.43 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
71.43 EUR (116)
Ratio de Sharpe:
2.02
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.08%
Dernier trade:
20 il y a des minutes
Trades par semaine:
121
Temps de détention moyen:
16 heures
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
98 (84.48%)
Courts trades:
18 (15.52%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
0.62 EUR
Bénéfice moyen:
0.62 EUR
Perte moyenne:
0.00 EUR
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 EUR)
Perte consécutive maximale:
0.00 EUR (0)
Croissance mensuelle:
2.09%
Algo trading:
58%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
0.00 EUR (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 EUR)
Par fonds propres:
1.92% (70.03 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDCHF 33
AUDCHF 24
EURNZD 18
CADCHF 14
GBPSGD 14
NZDCHF 12
USDX.r 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDCHF 26
AUDCHF 14
EURNZD 13
CADCHF 10
GBPSGD 13
NZDCHF 5
USDX.r 0
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDCHF 2.1K
AUDCHF 1.1K
EURNZD 2.3K
CADCHF 764
GBPSGD 1.7K
NZDCHF 400
USDX.r 164
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1.42 EUR
Pire transaction: -0 EUR
Gains consécutifs maximales: 116
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +71.43 EUR
Perte consécutive maximale: -0.00 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "STARTRADERFinancial-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

- Forex short- / mid- / longterm

- Overnight positions

- Suggested Minimum Invest > 10000 $

Aucun avis
2025.09.30 19:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.23 07:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.23 06:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.22 23:04
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.22 23:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.22 23:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
