Tonny Saputro

FBEmmanuel

Tonny Saputro
0 avis
86 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -10%
FBS-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
363
Bénéfice trades:
130 (35.81%)
Perte trades:
233 (64.19%)
Meilleure transaction:
70.44 USD
Pire transaction:
-16.29 USD
Bénéfice brut:
649.94 USD (77 328 pips)
Perte brute:
-591.18 USD (65 455 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (32.49 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
74.71 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
98.77%
Charge de dépôt maximale:
41.92%
Dernier trade:
20 il y a des heures
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.42
Longs trades:
155 (42.70%)
Courts trades:
208 (57.30%)
Facteur de profit:
1.10
Rendement attendu:
0.16 USD
Bénéfice moyen:
5.00 USD
Perte moyenne:
-2.54 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-33.24 USD)
Perte consécutive maximale:
-35.84 USD (6)
Croissance mensuelle:
6.62%
Prévision annuelle:
80.35%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
14.25 USD
Maximal:
139.77 USD (106.69%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
99.68% (14.25 USD)
Par fonds propres:
10.85% (2.87 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURAUD 89
AUDUSD 84
EURUSD 40
USDCHF 39
GBPUSD 22
USDJPY 18
NZDUSD 12
USDCAD 10
XAUUSD 8
AUDNZD 7
EURCAD 5
GBPCAD 5
EURGBP 5
AUDCAD 4
GBPCHF 4
GBPJPY 3
NZDCAD 3
EURJPY 2
CADJPY 2
EURCHF 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURAUD 46
AUDUSD 25
EURUSD -1
USDCHF 27
GBPUSD -12
USDJPY -38
NZDUSD 2
USDCAD -4
XAUUSD 19
AUDNZD -9
EURCAD -6
GBPCAD -4
EURGBP -2
AUDCAD -4
GBPCHF 2
GBPJPY 25
NZDCAD -5
EURJPY 1
CADJPY -4
EURCHF 0
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURAUD 9K
AUDUSD 3.7K
EURUSD -76
USDCHF 4K
GBPUSD -1K
USDJPY -5.2K
NZDUSD -126
USDCAD -636
XAUUSD 1.8K
AUDNZD -1.5K
EURCAD -313
GBPCAD -576
EURGBP -47
AUDCAD -319
GBPCHF 173
GBPJPY 4.1K
NZDCAD -645
EURJPY 102
CADJPY -571
EURCHF 34
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +70.44 USD
Pire transaction: -16 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +32.49 USD
Perte consécutive maximale: -33.24 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Aucun avis
2025.09.25 12:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 10:30
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 596 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 10:30
A large drawdown may occur on the account again
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
FBEmmanuel
30 USD par mois
-10%
0
0
USD
21
USD
86
0%
363
35%
99%
1.09
0.16
USD
100%
1:200
Copier

