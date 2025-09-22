SignauxSections
Lars Kirchknopf

Breakout Gold

Lars Kirchknopf
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 43%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
40
Bénéfice trades:
34 (85.00%)
Perte trades:
6 (15.00%)
Meilleure transaction:
14.45 EUR
Pire transaction:
-13.70 EUR
Bénéfice brut:
102.45 EUR (6 530 pips)
Perte brute:
-42.28 EUR (4 335 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (56.88 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
56.88 EUR (15)
Ratio de Sharpe:
0.29
Activité de trading:
18.93%
Charge de dépôt maximale:
25.04%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
40
Temps de détention moyen:
35 minutes
Facteur de récupération:
2.76
Longs trades:
34 (85.00%)
Courts trades:
6 (15.00%)
Facteur de profit:
2.42
Rendement attendu:
1.50 EUR
Bénéfice moyen:
3.01 EUR
Perte moyenne:
-7.05 EUR
Pertes consécutives maximales:
1 (-13.70 EUR)
Perte consécutive maximale:
-13.70 EUR (1)
Croissance mensuelle:
42.92%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
21.83 EUR (10.95%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.95% (21.83 EUR)
Par fonds propres:
7.50% (14.80 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
.US30Cash 13
XAGUSD 10
XAUUSD 8
.USTECHCash 6
.DE40Cash 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
.US30Cash -20
XAGUSD 47
XAUUSD 28
.USTECHCash 8
.DE40Cash 5
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
.US30Cash -887
XAGUSD 993
XAUUSD 947
.USTECHCash 655
.DE40Cash 487
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN-3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-ECN-2
0.00 × 4
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
RoboMarkets-ECN
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
RoboForex-ECN-3
0.86 × 422
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
Axi-US02-Live
2.18 × 22
FusionMarkets-Demo
2.64 × 28
ICMarketsSC-Live04
2.76 × 41
ICMarketsSC-Live20
3.50 × 2
ICMarketsSC-Live17
3.55 × 64
ICMarketsSC-Live23
4.16 × 153
Exness-Real24
4.62 × 215
Axi-US09-Live
5.09 × 22
ICMarketsSC-Live10
5.21 × 237
ICMarketsSC-Live07
6.82 × 22
Ava-Real 3
6.83 × 12
ICMarketsSC-Live05
7.22 × 23
Exness-Real
7.59 × 17
Pepperstone-Edge05
7.63 × 598
RoboForex-Pro-2
7.71 × 7
RoboForex-Pro-5
8.86 × 7
Hankotrade-Live
8.98 × 120
STARTRADERINTL-Live2
11.40 × 30
N1CapitalMarkets-Live
13.39 × 31
5 plus...
Handele nur nach dem Trend

Kein Martingale!

Aucun avis
2025.09.25 10:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.22 20:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.22 20:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
