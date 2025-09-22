SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / BE RICH
Chen Xin Cheng

BE RICH

Chen Xin Cheng
0 avis
Fiabilité
7 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 37%
VantageInternational-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
261
Bénéfice trades:
203 (77.77%)
Perte trades:
58 (22.22%)
Meilleure transaction:
83.93 USD
Pire transaction:
-63.82 USD
Bénéfice brut:
2 762.72 USD (7 431 643 pips)
Perte brute:
-597.71 USD (1 683 927 pips)
Gains consécutifs maximales:
28 (469.74 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
469.74 USD (28)
Ratio de Sharpe:
0.56
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
2.85%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
137
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
12.16
Longs trades:
131 (50.19%)
Courts trades:
130 (49.81%)
Facteur de profit:
4.62
Rendement attendu:
8.30 USD
Bénéfice moyen:
13.61 USD
Perte moyenne:
-10.31 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-174.35 USD)
Perte consécutive maximale:
-174.35 USD (14)
Croissance mensuelle:
16.95%
Algo trading:
49%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2.77 USD
Maximal:
177.99 USD (2.11%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.39% (176.03 USD)
Par fonds propres:
16.24% (1 210.21 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
SOLUSD.bc 79
ETHUSD.bc 67
BNBUSD.bc 48
BTCUSD.bc 39
ADAUSD.bc 25
XAUUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
SOLUSD.bc 372
ETHUSD.bc 373
BNBUSD.bc 541
BTCUSD.bc 476
ADAUSD.bc 419
XAUUSD 0
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
SOLUSD.bc 38K
ETHUSD.bc 749K
BNBUSD.bc 107K
BTCUSD.bc 4.8M
ADAUSD.bc 8.4K
XAUUSD -21
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +83.93 USD
Pire transaction: -64 USD
Gains consécutifs maximales: 28
Pertes consécutives maximales: 14
Bénéfice consécutif maximal: +469.74 USD
Perte consécutive maximale: -174.35 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
Exness-MT5Real15
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.43 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
0.50 × 531
VantageInternational-Live
0.64 × 73
VantageInternational-Live 5
0.91 × 35
AdmiralMarkets-Live
1.43 × 532
ICMarketsSC-MT5-4
1.67 × 76
VantageInternational-Live 4
2.25 × 4
Bybit-Live-6
3.07 × 29
Exness-MT5Real
4.00 × 1
OctaFX-Real2
6.68 × 69
Aucun avis
2025.09.22 19:51
No swaps are charged on the signal account
2025.09.22 19:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
