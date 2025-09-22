- Croissance
Trades:
419
Bénéfice trades:
285 (68.01%)
Perte trades:
134 (31.98%)
Meilleure transaction:
158.12 USD
Pire transaction:
-261.95 USD
Bénéfice brut:
4 053.54 USD (475 831 pips)
Perte brute:
-4 044.14 USD (254 164 pips)
Gains consécutifs maximales:
36 (656.46 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
656.46 USD (36)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
23.13%
Charge de dépôt maximale:
109.21%
Dernier trade:
22 il y a des heures
Trades par semaine:
166
Temps de détention moyen:
33 minutes
Facteur de récupération:
0.01
Longs trades:
325 (77.57%)
Courts trades:
94 (22.43%)
Facteur de profit:
1.00
Rendement attendu:
0.02 USD
Bénéfice moyen:
14.22 USD
Perte moyenne:
-30.18 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-432.72 USD)
Perte consécutive maximale:
-462.37 USD (4)
Croissance mensuelle:
-1.28%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
707.89 USD
Maximal:
1 408.19 USD (52.15%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
51.72% (1 408.19 USD)
Par fonds propres:
21.97% (397.68 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|404
|EURUSD
|13
|GBPUSD
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|322
|EURUSD
|-212
|GBPUSD
|-100
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|222K
|EURUSD
|-279
|GBPUSD
|-199
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
Meilleure transaction: +158.12 USD
Pire transaction: -262 USD
Gains consécutifs maximales: 36
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +656.46 USD
Perte consécutive maximale: -432.72 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
GMI-Live12
|0.00 × 6
|
Exness-Real30
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 1
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 5
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 3
|
BenchMark-Real
|0.00 × 1
|
InvestAZ-REAL
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 2
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 4
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 4
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 5
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-Real1
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 2
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 50
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 30
|
FXCC1-Live
|0.00 × 19
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 9
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 1
514 plus...
黄金日内超短交易，严格控制持仓时间，不求暴利，只赚取合理的利润；偶尔增加中长线交易，盈利加仓，耐心持有合理的仓位，直到行情走完。
