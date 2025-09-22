Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "DupoinFuturesID-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-4 0.00 × 1 JunoMarkets-Server 0.00 × 1 Exness-MT5Real5 1.07 × 15 RoboForex-Pro 1.68 × 40 VantageInternational-Live 6.86 × 570 FusionMarkets-Live 8.06 × 597 ICMarketsSC-MT5 8.08 × 164 VantageInternational-Live 6 9.46 × 105 ExclusiveMarkets-Live 10.50 × 133 VantageInternational-Live 4 11.01 × 178