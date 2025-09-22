SignauxSections
Faisal Mahamud Osman

HILLEA

Faisal Mahamud Osman
0 avis
Fiabilité
3 semaines
1 / 2.6K USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 25%
HFMarketsKE-Live Server 8
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
447
Bénéfice trades:
380 (85.01%)
Perte trades:
67 (14.99%)
Meilleure transaction:
21.42 USD
Pire transaction:
-7.85 USD
Bénéfice brut:
333.24 USD (33 774 pips)
Perte brute:
-83.61 USD (7 974 pips)
Gains consécutifs maximales:
84 (45.11 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
70.44 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.27
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
27.81%
Dernier trade:
51 il y a des minutes
Trades par semaine:
108
Temps de détention moyen:
15 heures
Facteur de récupération:
6.56
Longs trades:
161 (36.02%)
Courts trades:
286 (63.98%)
Facteur de profit:
3.99
Rendement attendu:
0.56 USD
Bénéfice moyen:
0.88 USD
Perte moyenne:
-1.25 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-38.08 USD)
Perte consécutive maximale:
-38.08 USD (8)
Croissance mensuelle:
24.96%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
38.08 USD (3.47%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.47% (38.08 USD)
Par fonds propres:
39.02% (464.75 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSDb 51
USDCHFb 37
GBPCHFb 33
EURGBPb 24
CADJPYb 23
GBPCADb 23
NZDJPYb 23
EURCHFb 22
AUDCADb 22
AUDCHFb 18
GBPNZDb 18
USDJPYb 18
CHFJPYb 17
AUDJPYb 15
AUDUSDb 15
NZDCHFb 14
AUDNZDb 13
GBPUSDb 12
NZDUSDb 11
USDCADb 10
CADCHFb 9
GBPJPYb 8
NZDCADb 8
EURAUDb 3
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSDb 20
USDCHFb 22
GBPCHFb 16
EURGBPb 12
CADJPYb 7
GBPCADb 60
NZDJPYb 7
EURCHFb 11
AUDCADb 8
AUDCHFb 16
GBPNZDb 6
USDJPYb 6
CHFJPYb 10
AUDJPYb 4
AUDUSDb 7
NZDCHFb 6
AUDNZDb 3
GBPUSDb 11
NZDUSDb 5
USDCADb 5
CADCHFb 4
GBPJPYb 2
NZDCADb 3
EURAUDb 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSDb 2.2K
USDCHFb -47
GBPCHFb 1.2K
EURGBPb 975
CADJPYb 1.2K
GBPCADb 5.1K
NZDJPYb 1.2K
EURCHFb 966
AUDCADb 1.2K
AUDCHFb 1.3K
GBPNZDb 1.3K
USDJPYb 1K
CHFJPYb 1.6K
AUDJPYb 749
AUDUSDb 749
NZDCHFb 516
AUDNZDb 567
GBPUSDb 1.2K
NZDUSDb 547
USDCADb 830
CADCHFb 364
GBPJPYb 409
NZDCADb 452
EURAUDb 121
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +21.42 USD
Pire transaction: -8 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +45.11 USD
Perte consécutive maximale: -38.08 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsKE-Live Server 8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Hill ea you will see resulty
Aucun avis
2025.09.29 03:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 02:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 14:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 11:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 10:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 08:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 14:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 14:25
No swaps are charged on the signal account
2025.09.22 14:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
