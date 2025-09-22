SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / GBPUSD EA001
Zhen Kong

GBPUSD EA001

Zhen Kong
0 avis
2 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 -15%
Exness-Real9
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
349
Bénéfice trades:
286 (81.94%)
Perte trades:
63 (18.05%)
Meilleure transaction:
10.04 USD
Pire transaction:
-36.42 USD
Bénéfice brut:
193.60 USD (54 818 pips)
Perte brute:
-268.19 USD (66 011 pips)
Gains consécutifs maximales:
105 (92.78 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
92.78 USD (105)
Ratio de Sharpe:
-0.08
Activité de trading:
91.99%
Charge de dépôt maximale:
32.12%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
123
Temps de détention moyen:
13 heures
Facteur de récupération:
-0.31
Longs trades:
132 (37.82%)
Courts trades:
217 (62.18%)
Facteur de profit:
0.72
Rendement attendu:
-0.21 USD
Bénéfice moyen:
0.68 USD
Perte moyenne:
-4.26 USD
Pertes consécutives maximales:
33 (-196.68 USD)
Perte consécutive maximale:
-196.68 USD (33)
Croissance mensuelle:
-14.92%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
74.59 USD
Maximal:
237.52 USD (35.83%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
35.83% (237.52 USD)
Par fonds propres:
60.00% (347.65 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSDm 339
XAUUSDm 10
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSDm -72
XAUUSDm -3
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSDm -8.4K
XAUUSDm -2.8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +10.04 USD
Pire transaction: -36 USD
Gains consécutifs maximales: 105
Pertes consécutives maximales: 33
Bénéfice consécutif maximal: +92.78 USD
Perte consécutive maximale: -196.68 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real9" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.10.03 07:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.29 23:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 19:01
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.25 17:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.25 16:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.25 15:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.25 14:35
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 14:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 07:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.22 17:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.22 15:25
Share of trading days is too low
2025.09.22 15:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.22 14:25
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 14:25
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 14:25
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.22 14:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.22 14:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
