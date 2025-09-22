- Croissance
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
Trades:
1 401
Bénéfice trades:
428 (30.54%)
Perte trades:
973 (69.45%)
Meilleure transaction:
4 823.00 BRL
Pire transaction:
-957.00 BRL
Bénéfice brut:
104 029.94 BRL (129 845 pips)
Perte brute:
-68 496.88 BRL (83 310 pips)
Gains consécutifs maximales:
71 (18 435.00 BRL)
Bénéfice consécutif maximal:
24 078.00 BRL (64)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
5.42%
Charge de dépôt maximale:
61.35%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
26
Temps de détention moyen:
26 minutes
Facteur de récupération:
2.43
Longs trades:
850 (60.67%)
Courts trades:
551 (39.33%)
Facteur de profit:
1.52
Rendement attendu:
25.36 BRL
Bénéfice moyen:
243.06 BRL
Perte moyenne:
-70.40 BRL
Pertes consécutives maximales:
160 (-9 118.00 BRL)
Perte consécutive maximale:
-9 368.98 BRL (66)
Croissance mensuelle:
100.87%
Prévision annuelle:
1 223.84%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
9 503.00 BRL
Maximal:
14 652.00 BRL (66.58%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
50.39% (9 822.90 BRL)
Par fonds propres:
2.70% (874.00 BRL)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|WINQ25
|906
|WINV25
|495
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|WINQ25
|3.9K
|WINV25
|12K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|WINQ25
|14K
|WINV25
|33K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XPMT5-PRD" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
XPMT5-PRD
|7.50 × 4
I'm a professional trader, over 8 years into the markets.
In this signal i trade only the brazilian index.
