SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Lebanese Trader Mini Indice
Wael Sami Daou

Lebanese Trader Mini Indice

Wael Sami Daou
0 avis
15 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 -10%
XPMT5-PRD
1:1
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 401
Bénéfice trades:
428 (30.54%)
Perte trades:
973 (69.45%)
Meilleure transaction:
4 823.00 BRL
Pire transaction:
-957.00 BRL
Bénéfice brut:
104 029.94 BRL (129 845 pips)
Perte brute:
-68 496.88 BRL (83 310 pips)
Gains consécutifs maximales:
71 (18 435.00 BRL)
Bénéfice consécutif maximal:
24 078.00 BRL (64)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
5.42%
Charge de dépôt maximale:
61.35%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
26
Temps de détention moyen:
26 minutes
Facteur de récupération:
2.43
Longs trades:
850 (60.67%)
Courts trades:
551 (39.33%)
Facteur de profit:
1.52
Rendement attendu:
25.36 BRL
Bénéfice moyen:
243.06 BRL
Perte moyenne:
-70.40 BRL
Pertes consécutives maximales:
160 (-9 118.00 BRL)
Perte consécutive maximale:
-9 368.98 BRL (66)
Croissance mensuelle:
100.87%
Prévision annuelle:
1 223.84%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
9 503.00 BRL
Maximal:
14 652.00 BRL (66.58%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
50.39% (9 822.90 BRL)
Par fonds propres:
2.70% (874.00 BRL)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
WINQ25 906
WINV25 495
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
WINQ25 3.9K
WINV25 12K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
WINQ25 14K
WINV25 33K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4 823.00 BRL
Pire transaction: -957 BRL
Gains consécutifs maximales: 64
Pertes consécutives maximales: 66
Bénéfice consécutif maximal: +18 435.00 BRL
Perte consécutive maximale: -9 118.00 BRL

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XPMT5-PRD" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

XPMT5-PRD
7.50 × 4
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

I'm a professional trader, over 8 years into the markets.


In this signal i trade only the brazilian index.

Aucun avis
2025.10.09 10:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.08 13:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.08 12:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.08 11:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.01 14:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.30 19:37
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.35% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 18:37
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.35% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.26 22:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.26 21:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 13:25
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.57% of days out of 84 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 13:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 13:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 13:25
A large drawdown may occur on the account again
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Lebanese Trader Mini Indice
100 USD par mois
-10%
0
0
USD
15K
BRL
15
0%
1 401
30%
5%
1.51
25.36
BRL
50%
1:1
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.