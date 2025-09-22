SignauxSections
Qing Tang Yang

Ahfsliuhtdh

Qing Tang Yang
0 avis
Fiabilité
75 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 3000 USD par mois
croissance depuis 2024 3 202%
EtoMarkets-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
65 500
Bénéfice trades:
38 786 (59.21%)
Perte trades:
26 714 (40.78%)
Meilleure transaction:
8 195.91 USD
Pire transaction:
-2 598.44 USD
Bénéfice brut:
856 823.24 USD (15 564 747 pips)
Perte brute:
-612 571.70 USD (16 858 711 pips)
Gains consécutifs maximales:
32 (435.35 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
15 240.39 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
98.44%
Charge de dépôt maximale:
43.22%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
1131
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
5.12
Longs trades:
32 574 (49.73%)
Courts trades:
32 926 (50.27%)
Facteur de profit:
1.40
Rendement attendu:
3.73 USD
Bénéfice moyen:
22.09 USD
Perte moyenne:
-22.93 USD
Pertes consécutives maximales:
47 (-43 164.38 USD)
Perte consécutive maximale:
-43 164.38 USD (47)
Croissance mensuelle:
11.55%
Prévision annuelle:
142.59%
Algo trading:
7%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
47 665.90 USD (21.56%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
32.62% (47 665.90 USD)
Par fonds propres:
6.53% (11 637.50 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 65500
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 244K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -1.3M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +8 195.91 USD
Pire transaction: -2 598 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 47
Bénéfice consécutif maximal: +435.35 USD
Perte consécutive maximale: -43 164.38 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "EtoMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.24 × 17
BlackBullMarkets-Live
0.94 × 16
FusionMarkets-Demo
1.33 × 9
EBCFinancialGroupKY-Live02
2.72 × 130
TMGM.TradeMax-Demo
2.94 × 378
ICMarketsEU-Live17
3.76 × 38
ICMarketsSC-Live19
4.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
4.22 × 1029
ICMarketsSC-Live23
7.00 × 1
TickmillUK-Live03
7.50 × 2
ICMarketsSC-Live05
8.00 × 1
4xCube-Live
8.67 × 6
ATFXGM7-Live
17.00 × 1
Aucun avis
2025.09.22 12:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
