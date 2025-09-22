SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Mega Pump
Ngo Van Tuan

Mega Pump

Ngo Van Tuan
0 avis
Fiabilité
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 129%
EGlobalTrade-Classic
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
191
Bénéfice trades:
109 (57.06%)
Perte trades:
82 (42.93%)
Meilleure transaction:
557.10 USD
Pire transaction:
-409.92 USD
Bénéfice brut:
23 984.79 USD (189 314 pips)
Perte brute:
-19 322.07 USD (118 373 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (1 981.50 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 981.50 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
21.33%
Charge de dépôt maximale:
36.69%
Dernier trade:
23 il y a des heures
Trades par semaine:
49
Temps de détention moyen:
59 minutes
Facteur de récupération:
2.60
Longs trades:
139 (72.77%)
Courts trades:
52 (27.23%)
Facteur de profit:
1.24
Rendement attendu:
24.41 USD
Bénéfice moyen:
220.04 USD
Perte moyenne:
-235.64 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-1 330.50 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 330.50 USD (5)
Croissance mensuelle:
53.18%
Algo trading:
22%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 790.31 USD (27.67%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
27.67% (1 790.31 USD)
Par fonds propres:
11.77% (843.60 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLDi 188
BTCUSDi 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLDi 4.8K
BTCUSDi -94
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLDi 14K
BTCUSDi 57K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +557.10 USD
Pire transaction: -410 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +1 981.50 USD
Perte consécutive maximale: -1 330.50 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "EGlobalTrade-Classic" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.10.10 19:43
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.10 12:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 11:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.05 06:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 13:25
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.09.22 12:13
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.22 12:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.22 12:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 12:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 11:13
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.22 11:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.22 11:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 11:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
