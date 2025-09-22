Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-4 0.00 × 4 Exness-MT5Real17 0.00 × 3 Tickmill-Live 0.00 × 1 itexsys-Platform 0.00 × 2 Exness-MT5Real10 0.00 × 4 HFMarketsGlobal-Live1 0.23 × 98 Exness-MT5Real6 0.69 × 223 BlackBullMarkets-Live 1.00 × 2 Exness-MT5Real7 1.15 × 188 Exness-MT5Real18 2.00 × 1 Exness-MT5Real8 2.76 × 49 Exness-MT5Real15 2.80 × 451 RoboForex-Pro 3.75 × 267 XMGlobal-MT5 4.00 × 8 ZeroMarkets-Live 13.59 × 29 ICMarketsSC-MT5-2 14.81 × 16 s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou