Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live26" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live25 0.00 × 12 Exness-Real3 0.00 × 2 OrbexGlobal-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live14 0.00 × 4 ICMarketsSC-Live23 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live24 0.33 × 3 TradersGlobalGroup-Live 2.33 × 9 ICMarketsSC-Live26 2.54 × 13 Tickmill-Live08 5.24 × 17 ICMarketsSC-Live20 5.95 × 44 FBS-Real-3 13.14 × 21 CityIndexAU-Live 101 16.83 × 12