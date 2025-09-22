Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OctaFX-Real3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tradeview-Live 0.00 × 4 Tickmill-Live10 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live09 0.00 × 4 Exness-Real17 0.00 × 27 Alpari-ECN1 0.00 × 1 OctaFX-Real 0.33 × 6 OctaFX-Real8 0.33 × 6 BlueberryMarkets-Live 0.35 × 99 ThreeTrader-Live 0.51 × 236 ICMarketsSC-Live26 0.53 × 605 ICMarketsSC-Live32 0.64 × 8376 Pepperstone-Edge12 0.67 × 6 RoboForex-Prime 1.00 × 11 SageFx-Live 1.17 × 6 OctaFX-Real7 1.18 × 246 Tickmill-Live04 1.25 × 4 Exness-Real11 1.50 × 2 NPBFX-Real 2.33 × 3 FBS-Real-2 2.94 × 102 TradeMaxGlobal-Live10 3.77 × 2308 VantageFXInternational-Live 4 4.00 × 1 RoboForex-Pro-2 5.72 × 327 VantageInternational-Live 11 7.70 × 351 AAFXTrading-Live 12.79 × 112 Hankotrade-Live 22.00 × 1