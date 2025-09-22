SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Different gold strategies 1
Nauris Zukas

Different gold strategies 1

Nauris Zukas
0 avis
Fiabilité
55 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 97%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
71
Bénéfice trades:
44 (61.97%)
Perte trades:
27 (38.03%)
Meilleure transaction:
214.63 USD
Pire transaction:
-59.03 USD
Bénéfice brut:
920.53 USD (46 080 pips)
Perte brute:
-437.44 USD (19 980 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (105.34 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
284.33 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
16 heures
Facteur de récupération:
3.43
Longs trades:
66 (92.96%)
Courts trades:
5 (7.04%)
Facteur de profit:
2.10
Rendement attendu:
6.80 USD
Bénéfice moyen:
20.92 USD
Perte moyenne:
-16.20 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-77.08 USD)
Perte consécutive maximale:
-87.31 USD (3)
Croissance mensuelle:
17.17%
Prévision annuelle:
208.31%
Algo trading:
94%
Prélèvement par solde:
Absolu:
140.87 USD
Maximal:
140.87 USD (28.17%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
28.12% (140.62 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 71
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 483
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 26K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +214.63 USD
Pire transaction: -59 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +105.34 USD
Perte consécutive maximale: -77.08 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3415
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
CapitalPointTrading-MT5-4
1.43 × 28
ICMarketsAU-Live
1.66 × 135
Exness-MT5Real7
1.71 × 76
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real17
2.06 × 17
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
86 plus...
Aucun avis
2025.09.22 09:12
Trading operations on the account were performed for only 37 days. This comprises 9.69% of days out of the 382 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 09:12
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 0.79% of days out of 382 days of the signal's entire lifetime.
