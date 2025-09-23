Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Weltrade-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live 3 0.00 × 507 VantageInternational-Live 16 0.00 × 78 ZeroMarkets-Live-1 0.00 × 12 VantageInternational-Live 20 0.00 × 11 LiteFinanceVC-Live-04 0.00 × 12 ICMarketsSC-Live10 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live32 0.00 × 8 TitanFX-02 0.00 × 1 EightcapLtd-Real-4 0.00 × 3 FusionMarkets-Live 2 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live04 0.02 × 133 ICMarketsSC-Live22 0.45 × 49