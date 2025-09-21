SignauxSections
Daniel Kwame A Antwi

Blackmoon

Daniel Kwame A Antwi
0 avis
Fiabilité
20 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 1 008%
BlackMoonTrade-LiveLiquidity1
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4 526
Bénéfice trades:
1 703 (37.62%)
Perte trades:
2 823 (62.37%)
Meilleure transaction:
713.64 USD
Pire transaction:
-658.52 USD
Bénéfice brut:
26 346.05 USD (274 430 pips)
Perte brute:
-13 642.85 USD (115 016 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (415.98 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
726.24 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
2.79%
Charge de dépôt maximale:
7.23%
Dernier trade:
20 il y a des heures
Trades par semaine:
224
Temps de détention moyen:
4 minutes
Facteur de récupération:
14.14
Longs trades:
2 239 (49.47%)
Courts trades:
2 287 (50.53%)
Facteur de profit:
1.93
Rendement attendu:
2.81 USD
Bénéfice moyen:
15.47 USD
Perte moyenne:
-4.83 USD
Pertes consécutives maximales:
21 (-117.04 USD)
Perte consécutive maximale:
-715.92 USD (8)
Croissance mensuelle:
46.20%
Prévision annuelle:
560.59%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
898.60 USD (8.87%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.33% (898.60 USD)
Par fonds propres:
0.13% (15.62 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD' 4526
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD' 13K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD' 160K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +713.64 USD
Pire transaction: -659 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +415.98 USD
Perte consécutive maximale: -117.04 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "BlackMoonTrade-LiveLiquidity1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

2025.09.22 00:42
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.22 00:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.