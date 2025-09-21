Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real12 0.00 × 10 Exness-MT5Real7 0.00 × 2 RoboForex-ECN 0.20 × 218 ICMarketsSC-MT5 0.31 × 83 ICTrading-MT5-4 0.36 × 36 ICMarketsSC-MT5-2 0.47 × 93 ICMarketsSC-MT5-4 0.50 × 10 ClonTrader-Live 2.80 × 10 OANDA-Live-1 3.05 × 41 Ava-Real 1-MT5 4.50 × 2 RoboForex-Pro 5.07 × 149 Swissquote-Server 5.50 × 2 Exness-MT5Real10 5.50 × 2 STARTRADERINTL-Live 6.00 × 2 BabilFinancial-LIVE 6.00 × 1 FxPro-MT5 7.00 × 2 XMGlobal-MT5 2 8.00 × 1 Weltrade-Real 8.19 × 16 FXGT-Live 10.50 × 2