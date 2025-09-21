SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Jully MD
Juliana Moschini Dias

Jully MD

Juliana Moschini Dias
0 avis
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -30%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
167
Bénéfice trades:
70 (41.91%)
Perte trades:
97 (58.08%)
Meilleure transaction:
6.16 USD
Pire transaction:
-8.96 USD
Bénéfice brut:
120.10 USD (8 900 pips)
Perte brute:
-136.74 USD (7 314 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (14.85 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
39.03 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
53.75%
Charge de dépôt maximale:
197.89%
Dernier trade:
9 il y a des heures
Trades par semaine:
90
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
-0.27
Longs trades:
96 (57.49%)
Courts trades:
71 (42.51%)
Facteur de profit:
0.88
Rendement attendu:
-0.10 USD
Bénéfice moyen:
1.72 USD
Perte moyenne:
-1.41 USD
Pertes consécutives maximales:
40 (-58.13 USD)
Perte consécutive maximale:
-58.13 USD (40)
Croissance mensuelle:
-30.07%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
40.24 USD
Maximal:
61.11 USD (76.28%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
76.13% (60.99 USD)
Par fonds propres:
61.21% (14.88 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDCHF 94
EURUSD 57
NZDUSD 14
USDCAD 2
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDCHF 3
EURUSD -12
NZDUSD -9
USDCAD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDCHF 2.3K
EURUSD -45
NZDUSD -783
USDCAD 94
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +6.16 USD
Pire transaction: -9 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 40
Bénéfice consécutif maximal: +14.85 USD
Perte consécutive maximale: -58.13 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-MT5-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real28
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-Live01
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
FusionMarkets-Live
0.31 × 94
Exness-MT5Real3
0.39 × 271
FPMarkets-Live
0.42 × 308
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
ICMarketsSC-MT5-2
0.55 × 1292
FXPIG-Server
0.60 × 200
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICMarkets-MT5
0.83 × 177
Tradeview-Live
0.88 × 8
Tickmill-Live
0.90 × 163
EvolveMarkets-MT5 Live Server
1.00 × 5
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
TitanFX-MT5-01
1.19 × 68
ICMarketsSC-MT5
1.20 × 998
Darwinex-Live
1.27 × 71
Eightcap-Live
1.41 × 175
PepperstoneUK-Live
1.42 × 86
FPMarketsLLC-Live
1.48 × 192
ICTrading-MT5-4
1.50 × 2
42 plus...
Aucun avis
2025.10.02 16:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 15:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 13:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 12:19
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 10:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 09:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 09:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 06:04
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 05:04
High current drawdown in 49% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 17:28
High current drawdown in 50% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 14:19
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 03:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 02:01
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 14:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.29 13:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 16:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.25 16:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 15:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.25 15:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 14:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
