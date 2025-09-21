SignauxSections
Veysel Ozdenk

Stokastik

Veysel Ozdenk
0 avis
Fiabilité
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 15%
StriforMU-Trade
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
127
Bénéfice trades:
111 (87.40%)
Perte trades:
16 (12.60%)
Meilleure transaction:
5.05 UST
Pire transaction:
-18.51 UST
Bénéfice brut:
77.19 UST (8 708 pips)
Perte brute:
-61.22 UST (3 790 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (17.36 UST)
Bénéfice consécutif maximal:
17.36 UST (20)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
146.79%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
30
Temps de détention moyen:
21 heures
Facteur de récupération:
0.39
Longs trades:
36 (28.35%)
Courts trades:
91 (71.65%)
Facteur de profit:
1.26
Rendement attendu:
0.13 UST
Bénéfice moyen:
0.70 UST
Perte moyenne:
-3.83 UST
Pertes consécutives maximales:
4 (-40.36 UST)
Perte consécutive maximale:
-40.36 UST (4)
Croissance mensuelle:
15.22%
Algo trading:
29%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.63 UST
Maximal:
40.90 UST (62.52%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
27.93% (41.08 UST)
Par fonds propres:
57.63% (84.23 UST)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD.str 20
USDJPY.str 19
EURJPY.str 12
EURAUD.str 11
NZDJPY.str 8
USDCHF.str 7
EURGBP.str 6
EURCHF.str 5
AUDCHF.str 5
GBPUSD.str 5
CADJPY.str 4
USDCAD.str 4
AUDUSD.str 3
GBPCAD.str 3
AUDCAD.str 2
AUDJPY.str 2
EURCAD.str 2
GBPJPY.str 2
AUDNZD.str 2
GBPCHF.str 2
USDSEK.str 1
CHFJPY.str 1
CADCHF.str 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD.str -12
USDJPY.str 9
EURJPY.str 5
EURAUD.str 6
NZDJPY.str 2
USDCHF.str 1
EURGBP.str 5
EURCHF.str 2
AUDCHF.str 2
GBPUSD.str 1
CADJPY.str 0
USDCAD.str 1
AUDUSD.str 1
GBPCAD.str -9
AUDCAD.str 1
AUDJPY.str 1
EURCAD.str 1
GBPJPY.str 1
AUDNZD.str -1
GBPCHF.str 0
USDSEK.str 0
CHFJPY.str 1
CADCHF.str 0
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD.str 150
USDJPY.str 1.6K
EURJPY.str 915
EURAUD.str 596
NZDJPY.str 779
USDCHF.str 144
EURGBP.str 279
EURCHF.str 215
AUDCHF.str 322
GBPUSD.str 154
CADJPY.str 119
USDCAD.str 147
AUDUSD.str 105
GBPCAD.str -1.1K
AUDCAD.str 94
AUDJPY.str 120
EURCAD.str 150
GBPJPY.str 175
AUDNZD.str 25
GBPCHF.str 126
USDSEK.str -260
CHFJPY.str 90
CADCHF.str 14
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +5.05 UST
Pire transaction: -19 UST
Gains consécutifs maximales: 20
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +17.36 UST
Perte consécutive maximale: -40.36 UST

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "StriforMU-Trade" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

2025.10.01 11:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 10:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 08:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 01:55
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 13:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 13:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.26 12:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 16:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 15:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 14:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 03:17
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.21 21:27
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.09.21 21:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Stokastik
50 USD par mois
15%
0
0
USD
117
UST
5
29%
127
87%
100%
1.26
0.13
UST
58%
1:100
