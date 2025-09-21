SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / DAKKO SWING INVESTMENT
Muhammad Adlan Raziq Bin Mohd Rethwan

DAKKO SWING INVESTMENT

Muhammad Adlan Raziq Bin Mohd Rethwan
0 avis
Fiabilité
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 1%
ValetaxIntl-Live2
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
97
Bénéfice trades:
46 (47.42%)
Perte trades:
51 (52.58%)
Meilleure transaction:
5.17 USD
Pire transaction:
-9.74 USD
Bénéfice brut:
31.61 USD (2 909 pips)
Perte brute:
-26.46 USD (2 098 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (0.70 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
10.34 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
92.43%
Charge de dépôt maximale:
252.07%
Dernier trade:
12 il y a des minutes
Trades par semaine:
92
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
0.48
Longs trades:
37 (38.14%)
Courts trades:
60 (61.86%)
Facteur de profit:
1.19
Rendement attendu:
0.05 USD
Bénéfice moyen:
0.69 USD
Perte moyenne:
-0.52 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-2.19 USD)
Perte consécutive maximale:
-10.68 USD (2)
Croissance mensuelle:
1.21%
Algo trading:
56%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3.23 USD
Maximal:
10.68 USD (2.10%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
18.59% (10.68 USD)
Par fonds propres:
72.18% (41.47 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.vxp 55
NZDUSD.vxp 39
GBPUSD.vxp 3
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.vxp 18
NZDUSD.vxp 6
GBPUSD.vxp -18
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.vxp 1.8K
NZDUSD.vxp 351
GBPUSD.vxp -1.3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +5.17 USD
Pire transaction: -10 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +0.70 USD
Perte consécutive maximale: -2.19 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ValetaxIntl-Live2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Let the money work for us , shall we ?
Aucun avis
2025.09.30 20:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.30 19:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.30 18:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.30 17:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.30 16:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.30 15:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 14:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 13:19
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 02:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.28 22:01
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.26 16:08
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 13:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 07:53
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 13:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.25 12:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.22 08:12
Share of trading days is too low
2025.09.22 08:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.21 20:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.21 20:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.21 20:11
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
DAKKO SWING INVESTMENT
100 USD par mois
1%
0
0
USD
95
USD
2
56%
97
47%
92%
1.19
0.05
USD
72%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.