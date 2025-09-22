SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / NAS100 Trend Follower Longs FS
Paul Kenneth Guevarra

NAS100 Trend Follower Longs FS

Paul Kenneth Guevarra
0 avis
Fiabilité
4 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 99 USD par mois
croissance depuis 2025 44%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
25
Bénéfice trades:
14 (56.00%)
Perte trades:
11 (44.00%)
Meilleure transaction:
302.74 CAD
Pire transaction:
-572.22 CAD
Bénéfice brut:
1 916.81 CAD (50 017 pips)
Perte brute:
-1 370.58 CAD (33 415 pips)
Gains consécutifs maximales:
3 (406.66 CAD)
Bénéfice consécutif maximal:
406.66 CAD (3)
Ratio de Sharpe:
0.18
Activité de trading:
73.13%
Charge de dépôt maximale:
87.90%
Dernier trade:
10 il y a des heures
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
16 heures
Facteur de récupération:
0.74
Longs trades:
20 (80.00%)
Courts trades:
5 (20.00%)
Facteur de profit:
1.40
Rendement attendu:
21.85 CAD
Bénéfice moyen:
136.92 CAD
Perte moyenne:
-124.60 CAD
Pertes consécutives maximales:
2 (-294.21 CAD)
Perte consécutive maximale:
-572.22 CAD (1)
Croissance mensuelle:
44.05%
Algo trading:
56%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 CAD
Maximal:
733.85 CAD (21.36%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
15.82% (733.85 CAD)
Par fonds propres:
31.85% (410.77 CAD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NAS100 19
US500 5
US30 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NAS100 330
US500 109
US30 -15
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NAS100 17K
US500 192
US30 -580
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +302.74 CAD
Pire transaction: -572 CAD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +406.66 CAD
Perte consécutive maximale: -294.21 CAD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 131
Tickmill-Live
0.00 × 4
Bybit-Live
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 6
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
15.00 × 1
FusionMarkets-Live
19.25 × 52
This signals has multiple EA's running all at once. Optimized to use proper risk and margin allowance.

One EA follows the trend consistently.

One EA looks for scalping opportunites.

One EA looks for breakout entries.


All working together in harmony.

Aucun avis
2025.10.10 17:43
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.10 17:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 20:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.01 20:29
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.01 20:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 19:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.01 19:19
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.01 19:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 18:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.01 08:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.21 20:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.21 20:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.21 20:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
