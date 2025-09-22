- Croissance
Trades:
25
Bénéfice trades:
14 (56.00%)
Perte trades:
11 (44.00%)
Meilleure transaction:
302.74 CAD
Pire transaction:
-572.22 CAD
Bénéfice brut:
1 916.81 CAD (50 017 pips)
Perte brute:
-1 370.58 CAD (33 415 pips)
Gains consécutifs maximales:
3 (406.66 CAD)
Bénéfice consécutif maximal:
406.66 CAD (3)
Ratio de Sharpe:
0.18
Activité de trading:
73.13%
Charge de dépôt maximale:
87.90%
Dernier trade:
10 il y a des heures
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
16 heures
Facteur de récupération:
0.74
Longs trades:
20 (80.00%)
Courts trades:
5 (20.00%)
Facteur de profit:
1.40
Rendement attendu:
21.85 CAD
Bénéfice moyen:
136.92 CAD
Perte moyenne:
-124.60 CAD
Pertes consécutives maximales:
2 (-294.21 CAD)
Perte consécutive maximale:
-572.22 CAD (1)
Croissance mensuelle:
44.05%
Algo trading:
56%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 CAD
Maximal:
733.85 CAD (21.36%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
15.82% (733.85 CAD)
Par fonds propres:
31.85% (410.77 CAD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|NAS100
|19
|US500
|5
|US30
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|NAS100
|330
|US500
|109
|US30
|-15
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|NAS100
|17K
|US500
|192
|US30
|-580
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +302.74 CAD
Pire transaction: -572 CAD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +406.66 CAD
Perte consécutive maximale: -294.21 CAD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 131
|
Tickmill-Live
|0.00 × 4
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|15.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|19.25 × 52
This signals has multiple EA's running all at once. Optimized to use proper risk and margin allowance.
One EA follows the trend consistently.
One EA looks for scalping opportunites.
One EA looks for breakout entries.
All working together in harmony.
Aucun avis
