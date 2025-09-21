SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Auro Bridge 2
Mehulbhai Devchandbhai Lakhani

Auro Bridge 2

Mehulbhai Devchandbhai Lakhani
0 avis
4 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -3%
Neex-Live 1
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
140
Bénéfice trades:
93 (66.42%)
Perte trades:
47 (33.57%)
Meilleure transaction:
3.82 USD
Pire transaction:
-19.76 USD
Bénéfice brut:
78.57 USD (3 539 pips)
Perte brute:
-83.75 USD (2 154 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (12.27 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
12.27 USD (11)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Activité de trading:
23.01%
Charge de dépôt maximale:
45.41%
Dernier trade:
9 il y a des heures
Trades par semaine:
40
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
-0.11
Longs trades:
0 (0.00%)
Courts trades:
140 (100.00%)
Facteur de profit:
0.94
Rendement attendu:
-0.04 USD
Bénéfice moyen:
0.84 USD
Perte moyenne:
-1.78 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-4.37 USD)
Perte consécutive maximale:
-45.45 USD (5)
Croissance mensuelle:
-2.88%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
43.17 USD
Maximal:
47.53 USD (25.78%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
25.78% (47.53 USD)
Par fonds propres:
7.21% (12.23 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURGBP 19
NZDUSD 12
AUDUSD 10
EURAUD 9
CADJPY 8
CHFJPY 8
GBPAUD 7
EURJPY 7
GBPJPY 7
EURCAD 7
CADCHF 6
NZDCAD 6
GBPCAD 5
AUDJPY 4
USDCAD 4
AUDCAD 4
USDCHF 3
EURNZD 3
EURCHF 3
NZDCHF 3
AUDNZD 2
GBPNZD 2
AUDCHF 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURGBP 10
NZDUSD -35
AUDUSD -1
EURAUD 2
CADJPY -1
CHFJPY 6
GBPAUD 4
EURJPY 9
GBPJPY 6
EURCAD -1
CADCHF 1
NZDCAD 1
GBPCAD 1
AUDJPY -1
USDCAD -2
AUDCAD 0
USDCHF 1
EURNZD -7
EURCHF 2
NZDCHF -2
AUDNZD -1
GBPNZD 1
AUDCHF 0
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURGBP 126
NZDUSD -100
AUDUSD -57
EURAUD 57
CADJPY -24
CHFJPY 367
GBPAUD 370
EURJPY 468
GBPJPY 449
EURCAD -67
CADCHF 36
NZDCAD 17
GBPCAD 49
AUDJPY -166
USDCAD -58
AUDCAD 17
USDCHF 55
EURNZD -230
EURCHF 43
NZDCHF -61
AUDNZD -26
GBPNZD 125
AUDCHF -5
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3.82 USD
Pire transaction: -20 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +12.27 USD
Perte consécutive maximale: -4.37 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Neex-Live 1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Metatrader 4

All pair Work 
Aucun avis
2025.09.21 10:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Auro Bridge 2
30 USD par mois
-3%
0
0
USD
175
USD
4
0%
140
66%
23%
0.93
-0.04
USD
26%
1:500
Copier

