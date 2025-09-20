- Croissance
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|USDJPY+
|21
|XAUUSD+
|3
|EURUSD+
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|USDJPY+
|396
|XAUUSD+
|-21
|EURUSD+
|-1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|USDJPY+
|3K
|XAUUSD+
|-1.2K
|EURUSD+
|-22
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes.
RangeTimer Pro – Risk 5 (Aggressive Mode)
This signal is powered by RangeTimer Pro running on Risk Level 5 – aggressive configuration. https://www.mql5.com/en/market/product/147907
⚡ Expectations: High potential returns, but also significantly larger drawdowns.
⚖️ Risk Disclaimer: This setup is designed for traders who can tolerate strong volatility and capital swings.
The strategy exploits market range dynamics with boosted lot progression. While it can achieve impressive gains, it is not suited for conservative investors.
👉 If you follow this signal, please use only the capital you are fully prepared to risk.
