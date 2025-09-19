SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / TrustFX
Huseyin Citil

TrustFX

Huseyin Citil
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 1%
FxPro-MT5 Live02
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
10
Bénéfice trades:
9 (90.00%)
Perte trades:
1 (10.00%)
Meilleure transaction:
4.84 USD
Pire transaction:
-0.26 USD
Bénéfice brut:
11.81 USD (503 pips)
Perte brute:
-1.10 USD (21 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (6.27 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
6.27 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.66
Activité de trading:
20.08%
Charge de dépôt maximale:
2.05%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
28.95
Longs trades:
7 (70.00%)
Courts trades:
3 (30.00%)
Facteur de profit:
10.74
Rendement attendu:
1.07 USD
Bénéfice moyen:
1.31 USD
Perte moyenne:
-1.10 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-0.26 USD)
Perte consécutive maximale:
-0.26 USD (1)
Croissance mensuelle:
0.52%
Algo trading:
80%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.15 USD
Maximal:
0.37 USD (0.02%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.01% (0.15 USD)
Par fonds propres:
0.37% (7.68 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 3
AUDSGD 3
EURCAD 2
NZDUSD 1
EURSGD 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 9
AUDSGD 0
EURCAD 0
NZDUSD 0
EURSGD 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 286
AUDSGD 99
EURCAD 39
NZDUSD 14
EURSGD 44
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4.84 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +6.27 USD
Perte consécutive maximale: -0.26 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FxPro-MT5 Live02" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-Pro
5.00 × 1
FxPro-MT5
6.08 × 3452
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
✨ TRUSTFX – Signal Copy System ✨

📊 Strategy

Major and cross currency pairs (EURUSD, GBPUSD, AUDCAD, etc.).

Trend direction confirmed on H4/H1, entries triggered on M15–M30.

Indicators: EMA200, Supertrend, ADX, RSI for confirmation.


🔐 Risk Management

Every trade with a mandatory Stop Loss.

Risk per trade: around 1%.

TP1 → lock profit, TP2 → move to break-even, TP3+ → partial close / trailing.

No Martingale / No Grid.


📆 Trade Characteristics

Average: 0–3 trades per day.

Positions can be short-term intraday or held for 1–2 days.

Trading hours: 01:15 – 23:45 (broker time).


👥 For Subscribers

Make sure the same symbol is visible (EURUSD, GBPUSD, AUDCAD, etc.).

Use Copy trades proportionally to balance → recommended start at 50–70%.

Minimum recommended balance: $1,000+.

For best stability use an MQL5 VPS.


🎯 Objective

Generate consistent and sustainable returns.

Aim to increase account balance by a steady monthly percentage.

Build a disciplined and safe growth model.


⚠️ Risk Disclaimer
CFDs & Forex trading involve high risk.
Past performance does not guarantee future results.

Trade only with capital you can afford to lose.


🔗 Additional Information October

📘 How to Follow a Signal

👉 https://www.mql5.com/en/articles/523

❓ FAQ about the Signals Service

👉 https://www.mql5.com/en/forum/10773



Aucun avis
2025.09.26 14:55
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:500
2025.09.23 13:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.23 12:14 2025.09.23 12:14:36  

📊 PMI Data & Powell’s Remarks: Markets Eye a Critical Threshold 📈 September Manufacturing and Services PMI figures will be released today, offering clearer signals on overall economic activity. 🎤 Comments from Fed Chair Powell and FOMC member Bostic could provide valuable insights into the future path of interest rates. 📍 Heightened volatility expected:

2025.09.22 13:25
Share of trading days is too low
2025.09.22 13:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.22 12:13
Share of trading days is too low
2025.09.22 12:13
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.22 11:13
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 4 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 11:13
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 4 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 11:13
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.22 11:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.22 11:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
TrustFX
30 USD par mois
1%
0
0
USD
2.1K
USD
1
80%
10
90%
20%
10.73
1.07
USD
0%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.