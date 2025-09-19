- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD
|3
|AUDSGD
|3
|EURCAD
|2
|NZDUSD
|1
|EURSGD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|9
|AUDSGD
|0
|EURCAD
|0
|NZDUSD
|0
|EURSGD
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|286
|AUDSGD
|99
|EURCAD
|39
|NZDUSD
|14
|EURSGD
|44
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FxPro-MT5 Live02" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
RoboForex-Pro
|5.00 × 1
|
FxPro-MT5
|6.08 × 3452
📊 PMI Data & Powell’s Remarks: Markets Eye a Critical Threshold 📈 September Manufacturing and Services PMI figures will be released today, offering clearer signals on overall economic activity. 🎤 Comments from Fed Chair Powell and FOMC member Bostic could provide valuable insights into the future path of interest rates. 📍 Heightened volatility expected:
