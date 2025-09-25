- Croissance
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|UK100.r
|31
|DJ30.r
|13
|NAS100.r
|12
|SP500.r
|4
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|UK100.r
|720
|DJ30.r
|133
|NAS100.r
|1.1K
|SP500.r
|414
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|UK100.r
|13K
|DJ30.r
|1K
|NAS100.r
|11K
|SP500.r
|412
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "STARTRADERFinancial-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Apex Signal applies multiple proven strategies across the world’s leading indices: Dow Jones, Nasdaq, S&P500 and UK100.
It combines trend-following setups, breakout approaches and strict risk management into one unified signal.
✅ Multi-strategy approach → diversification and greater stability
✅ Focus on top indices → high liquidity and tight spreads
✅ Strict risk control → limited drawdown, consistent growth
✅ Balanced between short- and medium-term trading
With Apex Signal, the goal is clear: reaching the highest point of performance, reliable, transparant and scalable.
