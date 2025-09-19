Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Edge12 0.00 × 4 Just2Trade-Real 0.00 × 1 Alpari-Pro.ECN 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live11 0.00 × 2 RoboMarketsLLC-ECN-2 0.00 × 2 Exness-Real3 0.00 × 2 RoboForex-ECN-3 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live05 0.00 × 1 Exness-Real6 0.00 × 1 TradingProInternational-Live 2 0.07 × 54 ICMarketsSC-Live32 0.08 × 26 VTMarkets-Live 3 0.21 × 187 TradersGlobalGroup-Live 2 0.26 × 139 ICMarketsSC-Live16 0.26 × 87 XMTrading-Real 34 0.28 × 18 TMGM.TradeMax-Live8 0.28 × 18 ForexTimeFXTM-ECN2 0.29 × 66 Tickmill-Live10 0.33 × 95 ThreeTrader-Live 0.33 × 36 ICMarketsSC-Live15 0.34 × 122 ICMarketsSC-Live07 0.37 × 51 TMGM.TradeMax-Demo 0.40 × 15 ICMarketsSC-Live08 0.40 × 10 ICMarketsSC-Live31 0.42 × 53 TitanFX-01 0.44 × 16 128 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou