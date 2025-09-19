SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / RF 74168553 ECN USD
Evgen Khenkin

RF 74168553 ECN USD

Evgen Khenkin
0 avis
Fiabilité
3 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 22%
RoboForex-ECN-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
584
Bénéfice trades:
471 (80.65%)
Perte trades:
113 (19.35%)
Meilleure transaction:
257.48 USD
Pire transaction:
-37.31 USD
Bénéfice brut:
3 840.86 USD (97 747 pips)
Perte brute:
-690.74 USD (30 735 pips)
Gains consécutifs maximales:
44 (180.19 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
322.54 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.27
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
19.04%
Dernier trade:
30 il y a des minutes
Trades par semaine:
227
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
21.65
Longs trades:
266 (45.55%)
Courts trades:
318 (54.45%)
Facteur de profit:
5.56
Rendement attendu:
5.39 USD
Bénéfice moyen:
8.15 USD
Perte moyenne:
-6.11 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-145.51 USD)
Perte consécutive maximale:
-145.51 USD (6)
Croissance mensuelle:
22.42%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
145.51 USD (0.94%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.94% (145.51 USD)
Par fonds propres:
42.26% (6 362.09 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPAUD 99
EURUSD 99
EURCAD 70
GBPUSD 68
AUDUSD 62
USDCAD 60
AUDNZD 33
NZDJPY 29
AUDCAD 27
NZDCAD 22
CADCHF 15
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPAUD 389
EURUSD 625
EURCAD 437
GBPUSD 317
AUDUSD 469
USDCAD 305
AUDNZD 99
NZDJPY 150
AUDCAD 135
NZDCAD 113
CADCHF 112
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPAUD 8.9K
EURUSD 12K
EURCAD 6.5K
GBPUSD 10K
AUDUSD 7K
USDCAD 6.8K
AUDNZD 5.9K
NZDJPY 3.9K
AUDCAD 1.1K
NZDCAD 3K
CADCHF 2.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +257.48 USD
Pire transaction: -37 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +180.19 USD
Perte consécutive maximale: -145.51 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Edge12
0.00 × 4
Just2Trade-Real
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 2
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.00 × 2
Exness-Real3
0.00 × 2
RoboForex-ECN-3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
Exness-Real6
0.00 × 1
TradingProInternational-Live 2
0.07 × 54
ICMarketsSC-Live32
0.08 × 26
VTMarkets-Live 3
0.21 × 187
TradersGlobalGroup-Live 2
0.26 × 139
ICMarketsSC-Live16
0.26 × 87
XMTrading-Real 34
0.28 × 18
TMGM.TradeMax-Live8
0.28 × 18
ForexTimeFXTM-ECN2
0.29 × 66
Tickmill-Live10
0.33 × 95
ThreeTrader-Live
0.33 × 36
ICMarketsSC-Live15
0.34 × 122
ICMarketsSC-Live07
0.37 × 51
TMGM.TradeMax-Demo
0.40 × 15
ICMarketsSC-Live08
0.40 × 10
ICMarketsSC-Live31
0.42 × 53
TitanFX-01
0.44 × 16
128 plus...
Aucun avis
2025.09.25 14:35
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 15:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
