Rahmat Tanri

AdaraIV

Rahmat Tanri
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 5%
Exness-MT5Real28
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
29
Bénéfice trades:
16 (55.17%)
Perte trades:
13 (44.83%)
Meilleure transaction:
5.01 USD
Pire transaction:
-3.61 USD
Bénéfice brut:
53.97 USD (81 454 pips)
Perte brute:
-40.15 USD (63 501 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (18.05 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
18.05 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
25.30%
Charge de dépôt maximale:
11.46%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
29
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
0.87
Longs trades:
9 (31.03%)
Courts trades:
20 (68.97%)
Facteur de profit:
1.34
Rendement attendu:
0.48 USD
Bénéfice moyen:
3.37 USD
Perte moyenne:
-3.09 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-15.83 USD)
Perte consécutive maximale:
-15.83 USD (5)
Croissance mensuelle:
4.61%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
15.83 USD (4.82%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.82% (15.83 USD)
Par fonds propres:
2.97% (9.37 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 5
BTCUSD 5
USDJPY 4
GBPUSD 4
USDCHF 3
USDCAD 2
AUDUSD 2
ETHUSD 2
USOIL 1
NZDUSD 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -2
BTCUSD 3
USDJPY -1
GBPUSD -6
USDCHF 3
USDCAD 7
AUDUSD 6
ETHUSD 0
USOIL 5
NZDUSD -3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 19
BTCUSD 18K
USDJPY -105
GBPUSD -311
USDCHF 87
USDCAD 271
AUDUSD 121
ETHUSD -533
USOIL 501
NZDUSD -59
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +5.01 USD
Pire transaction: -4 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +18.05 USD
Perte consécutive maximale: -15.83 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real28" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Aucun avis
2025.09.22 01:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.22 00:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.19 17:27
Share of trading days is too low
2025.09.19 17:27
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.19 16:14
Share of trading days is too low
2025.09.19 16:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.19 14:14
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 14:14
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 14:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.19 14:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.19 14:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
