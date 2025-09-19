SignauxSections
Eloizio Coelho Alves

Kamen Rider

Eloizio Coelho Alves
0 avis
Fiabilité
16 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 424%
PUPrime-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
674
Bénéfice trades:
585 (86.79%)
Perte trades:
89 (13.20%)
Meilleure transaction:
342.43 USD
Pire transaction:
-152.78 USD
Bénéfice brut:
1 593.65 USD (9 229 326 pips)
Perte brute:
-471.42 USD (2 672 103 pips)
Gains consécutifs maximales:
153 (202.20 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
360.39 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.23
Activité de trading:
47.16%
Charge de dépôt maximale:
18.68%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
109
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
5.81
Longs trades:
389 (57.72%)
Courts trades:
285 (42.28%)
Facteur de profit:
3.38
Rendement attendu:
1.67 USD
Bénéfice moyen:
2.72 USD
Perte moyenne:
-5.30 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-10.60 USD)
Perte consécutive maximale:
-193.27 USD (2)
Croissance mensuelle:
30.81%
Prévision annuelle:
373.85%
Algo trading:
52%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
193.27 USD (18.37%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
16.47% (193.27 USD)
Par fonds propres:
26.07% (333.55 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCJPY 327
BTCUSD 196
GBPUSD.s 41
USDJPY.s 27
EURUSD.s 27
AUDUSD.s 27
XAUUSD.s 11
USDCHF.s 10
AUDCAD.s 4
EURGBP.s 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCJPY 230
BTCUSD 222
GBPUSD.s 212
USDJPY.s 45
EURUSD.s 72
AUDUSD.s 45
XAUUSD.s 44
USDCHF.s 56
AUDCAD.s 349
EURGBP.s 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCJPY 3.9M
BTCUSD 2.4M
GBPUSD.s 16K
USDJPY.s 6.6K
EURUSD.s 13K
AUDUSD.s 4.1K
XAUUSD.s 4.3K
USDCHF.s 3.3K
AUDCAD.s 1.2K
EURGBP.s 40
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +342.43 USD
Pire transaction: -153 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +202.20 USD
Perte consécutive maximale: -10.60 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PUPrime-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Responsible and technical operations, based on support and resistance
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Kamen Rider
30 USD par mois
424%
0
0
USD
1.3K
USD
16
52%
674
86%
47%
3.38
1.67
USD
26%
1:500
Copier

