- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
151
Bénéfice trades:
70 (46.35%)
Perte trades:
81 (53.64%)
Meilleure transaction:
40.23 USD
Pire transaction:
-44.16 USD
Bénéfice brut:
688.85 USD (1 754 365 pips)
Perte brute:
-525.14 USD (1 608 349 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (50.72 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
54.64 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
87.41%
Charge de dépôt maximale:
2.43%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
26
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
1.48
Longs trades:
51 (33.77%)
Courts trades:
100 (66.23%)
Facteur de profit:
1.31
Rendement attendu:
1.08 USD
Bénéfice moyen:
9.84 USD
Perte moyenne:
-6.48 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-31.50 USD)
Perte consécutive maximale:
-85.90 USD (7)
Croissance mensuelle:
9.08%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
102.99 USD
Maximal:
110.33 USD (5.33%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.44% (110.78 USD)
Par fonds propres:
1.77% (38.28 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|54
|BTCUSD
|36
|BTCETH
|24
|BTCJPY
|22
|USDCAD+
|10
|GBPCAD+
|5
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD+
|96
|BTCUSD
|-2
|BTCETH
|34
|BTCJPY
|20
|USDCAD+
|-16
|GBPCAD+
|32
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD+
|7.1K
|BTCUSD
|-159K
|BTCETH
|7.8K
|BTCJPY
|290K
|USDCAD+
|-110
|GBPCAD+
|494
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +40.23 USD
Pire transaction: -44 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +50.72 USD
Perte consécutive maximale: -31.50 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Ma stratégie de trading se concentre principalement sur l’or (XAUUSD) et des paires en Bitcoin (BTC), avec également des opportunités sur l’argent (XAGUSD), certaines paires en CAD et exotiques telles que l'USDSGD, l'USDILS ou l'USDTHB.
- Portefeuille diversifié
- Pas de systèmes de grille
- Pas de systèmes de marge
- Chaque trade est protégé par un Stop Loss, un Take Profit et un Trailing Stop
- Le drawdown moyen reste faible, autour de 5–6 % max.
Cette approche essaye d'allier sécurité, précision et performance stable pour offrir des résultats fiables sur le long terme.
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
8%
0
0
USD
USD
2.7K
USD
USD
6
100%
151
46%
87%
1.31
1.08
USD
USD
5%
1:500