Fabrice Rene O Lebeau

Dark Crypto Gold

Fabrice Rene O Lebeau
0 avis
Fiabilité
6 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 8%
VantageInternational-Live 10
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
151
Bénéfice trades:
70 (46.35%)
Perte trades:
81 (53.64%)
Meilleure transaction:
40.23 USD
Pire transaction:
-44.16 USD
Bénéfice brut:
688.85 USD (1 754 365 pips)
Perte brute:
-525.14 USD (1 608 349 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (50.72 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
54.64 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
87.41%
Charge de dépôt maximale:
2.43%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
26
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
1.48
Longs trades:
51 (33.77%)
Courts trades:
100 (66.23%)
Facteur de profit:
1.31
Rendement attendu:
1.08 USD
Bénéfice moyen:
9.84 USD
Perte moyenne:
-6.48 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-31.50 USD)
Perte consécutive maximale:
-85.90 USD (7)
Croissance mensuelle:
9.08%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
102.99 USD
Maximal:
110.33 USD (5.33%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.44% (110.78 USD)
Par fonds propres:
1.77% (38.28 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD+ 54
BTCUSD 36
BTCETH 24
BTCJPY 22
USDCAD+ 10
GBPCAD+ 5
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD+ 96
BTCUSD -2
BTCETH 34
BTCJPY 20
USDCAD+ -16
GBPCAD+ 32
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD+ 7.1K
BTCUSD -159K
BTCETH 7.8K
BTCJPY 290K
USDCAD+ -110
GBPCAD+ 494
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +40.23 USD
Pire transaction: -44 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +50.72 USD
Perte consécutive maximale: -31.50 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Ma stratégie de trading se concentre principalement sur l’or (XAUUSD) et des paires en Bitcoin (BTC), avec également des opportunités sur l’argent (XAGUSD), certaines paires en CAD et exotiques telles que l'USDSGD, l'USDILS ou l'USDTHB.  

- Portefeuille diversifié
- Pas de systèmes de grille  
- Pas de systèmes de marge
- Chaque trade est protégé par un Stop Loss, un Take Profit et un Trailing Stop  
- Le drawdown moyen reste faible, autour de 5–6 % max.

Cette approche essaye d'allier sécurité, précision et performance stable pour offrir des résultats fiables sur le long terme.

Aucun avis
2025.09.19 08:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
