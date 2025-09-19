Ma stratégie de trading se concentre principalement sur l’or (XAUUSD) et des paires en Bitcoin (BTC), avec également des opportunités sur l’argent (XAGUSD), certaines paires en CAD et exotiques telles que l' USDSGD, l'USDILS ou l'USDTHB .



- Portefeuille diversifié

- Pas de systèmes de grille

- Pas de systèmes de marge

- Chaque trade est protégé par un Stop Loss, un Take Profit et un Trailing Stop

- Le drawdown moyen reste faible, autour de 5–6 % max.





Cette approche essaye d'allier sécurité, précision et performance stable pour offrir des résultats fiables sur le long terme.



