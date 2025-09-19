SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / SAMURAI FOREX GOLD Mac
Mika Ono

SAMURAI FOREX GOLD Mac

Mika Ono
0 avis
Fiabilité
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 35 USD par mois
croissance depuis 2025 9%
FBS-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
96
Bénéfice trades:
86 (89.58%)
Perte trades:
10 (10.42%)
Meilleure transaction:
7.50 USD
Pire transaction:
-4.22 USD
Bénéfice brut:
235.34 USD (23 494 pips)
Perte brute:
-23.40 USD (2 336 pips)
Gains consécutifs maximales:
31 (80.10 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
80.10 USD (31)
Ratio de Sharpe:
0.93
Activité de trading:
24.74%
Charge de dépôt maximale:
2.40%
Dernier trade:
5 il y a des minutes
Trades par semaine:
86
Temps de détention moyen:
51 minutes
Facteur de récupération:
23.39
Longs trades:
96 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
10.06
Rendement attendu:
2.21 USD
Bénéfice moyen:
2.74 USD
Perte moyenne:
-2.34 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-9.06 USD)
Perte consécutive maximale:
-9.06 USD (3)
Croissance mensuelle:
9.49%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.98 USD
Maximal:
9.06 USD (0.98%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.36% (9.06 USD)
Par fonds propres:
2.34% (58.73 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 96
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 212
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 21K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +7.50 USD
Pire transaction: -4 USD
Gains consécutifs maximales: 31
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +80.10 USD
Perte consécutive maximale: -9.06 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

AdmiralUK-MT5
0.00 × 2
Exness-MT5Real27
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real24
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 9
0.00 × 1
AxenBroker-Live
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 3
itexsys-Platform
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 11
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 2
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 4
SolidECN-Server
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 2
ArumTradeLimited-Server
0.00 × 1
PhillipFutures-Server
0.00 × 1
XMAU-MT5
0.00 × 1
SwissquoteLtd-Server
0.00 × 2
PepperstoneUK-Live
0.00 × 1
159 plus...
SAMURAI FOREX Goldは、 コントロールされた一貫性のあるストレスのない結果を提供します 。

最高の結果を得るために：
推奨ブローカー FBS。
推奨口座タイプ： スタンダード。
推奨レバレッジ：1:500以上。
推奨最低口座残高：USD2,000。
スプレット：0.01

リスクに関する警告 ：
デリバティブ取引は、 お客様の資本に対して高いレベルのリスクを伴います。
デリバティブ取引はすべての投資家に適しているわけではありませ んので、リスクを十分に理解し、 必要に応じて独立したアドバイスを受けてください

Aucun avis
2025.09.23 00:04
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.23 00:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 13:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.19 08:48
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.09.19 08:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.19 08:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
