- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
96
Bénéfice trades:
86 (89.58%)
Perte trades:
10 (10.42%)
Meilleure transaction:
7.50 USD
Pire transaction:
-4.22 USD
Bénéfice brut:
235.34 USD (23 494 pips)
Perte brute:
-23.40 USD (2 336 pips)
Gains consécutifs maximales:
31 (80.10 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
80.10 USD (31)
Ratio de Sharpe:
0.93
Activité de trading:
24.74%
Charge de dépôt maximale:
2.40%
Dernier trade:
5 il y a des minutes
Trades par semaine:
86
Temps de détention moyen:
51 minutes
Facteur de récupération:
23.39
Longs trades:
96 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
10.06
Rendement attendu:
2.21 USD
Bénéfice moyen:
2.74 USD
Perte moyenne:
-2.34 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-9.06 USD)
Perte consécutive maximale:
-9.06 USD (3)
Croissance mensuelle:
9.49%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.98 USD
Maximal:
9.06 USD (0.98%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.36% (9.06 USD)
Par fonds propres:
2.34% (58.73 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|96
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|212
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|21K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +7.50 USD
Pire transaction: -4 USD
Gains consécutifs maximales: 31
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +80.10 USD
Perte consécutive maximale: -9.06 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 11
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
159 plus...Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
SAMURAI FOREX Goldは、 コントロールされた一貫性のあるストレスのない結果を提供します 。
最高の結果を得るために：
推奨ブローカー FBS。
推奨口座タイプ： スタンダード。
推奨レバレッジ：1:500以上。
推奨最低口座残高：USD2,000。
スプレット：0.01
スプレット：0.01
リスクに関する警告 ：
デリバティブ取引は、 お客様の資本に対して高いレベルのリスクを伴います。
デリバティブ取引はすべての投資家に適しているわけではありませ んので、リスクを十分に理解し、 必要に応じて独立したアドバイスを受けてください
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
35 USD par mois
9%
0
0
USD
USD
2.6K
USD
USD
2
0%
96
89%
25%
10.05
2.21
USD
USD
2%
1:500