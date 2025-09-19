SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Nasdaq Gold
John Louis Harrow

Nasdaq Gold

John Louis Harrow
0 avis
Fiabilité
17 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 9%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
79
Bénéfice trades:
37 (46.83%)
Perte trades:
42 (53.16%)
Meilleure transaction:
1 408.05 USD
Pire transaction:
-2 130.00 USD
Bénéfice brut:
16 108.38 USD (90 443 pips)
Perte brute:
-7 468.26 USD (30 227 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (499.68 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 644.20 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.23
Activité de trading:
83.64%
Charge de dépôt maximale:
7.09%
Dernier trade:
39 il y a des minutes
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
3.37
Longs trades:
79 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
2.16
Rendement attendu:
109.37 USD
Bénéfice moyen:
435.36 USD
Perte moyenne:
-177.82 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-1 180.16 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 260.66 USD (3)
Croissance mensuelle:
6.67%
Prévision annuelle:
80.98%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
972.57 USD
Maximal:
2 566.42 USD (2.46%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.52% (2 630.22 USD)
Par fonds propres:
0.77% (836.79 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NDX 38
XAUUSD 28
SP500 13
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NDX 6.6K
XAUUSD 1.9K
SP500 139
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NDX 41K
XAUUSD 18K
SP500 734
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 408.05 USD
Pire transaction: -2 130 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +499.68 USD
Perte consécutive maximale: -1 180.16 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 32
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.52 × 231
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Swissquote-Server
2.65 × 54
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.54 × 37
Weltrade-Real
6.90 × 187
FBS-Real
10.00 × 1
ActivTradesCorp-Server
23.00 × 1
On this system I primarily trade Nasdaq and Gold on a technical based system that I developed. 

All trades are manually executed.


Aucun avis
2025.09.19 13:01
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.8% of days out of 107 days of the signal's entire lifetime.
