Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

EquitiGroup-Live 2 0.00 × 16 Axi-US02-Live 0.00 × 2 Activtrades-2 0.00 × 2 EuromarketFX-Live 0.00 × 6 ICMarkets-Live10 0.00 × 2 ValburyCapitalLtd-US01-Live 0.00 × 1 HFMarketsEurope-Live Server2 0.00 × 1 ICMarkets-Live09 0.00 × 1 Eightcap-Real 0.00 × 1 LandFX-Live 0.00 × 1 FXOpenUK-Real1 0.00 × 2 Activtrades-5 0.00 × 2 Pepperstone-01 0.00 × 1 JFD-Live02 0.00 × 1 Tickmill-Live 0.00 × 8 MYFXMarkets-US09-Live 0.00 × 1 AAFX-Real 0.00 × 4 ICMarkets-Live05 0.00 × 6 HFMarketsSV-Live Server 3 0.00 × 1 Tickmill-Live02 0.00 × 5 BCS-Real 0.00 × 2 BenchMark-Real 0.00 × 1 ICMarkets-Live08 0.00 × 2 InvestAZ-REAL 0.00 × 1 AM-Live2 0.00 × 3 505 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou