Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

NeptuneSecurities-Live 0.00 × 2 LandPrime-Live3 0.00 × 1 JustForex-Demo 0.00 × 2 Forex.comUK-Live 114 0.00 × 2 JAFX-Real3 0.00 × 8 CapitalInvestment-Live 2 0.00 × 1 JustForex-Live2 0.00 × 1 VantageInternational-Live 20 0.00 × 1 ATFXGM9-Live 0.00 × 1 EquitiBrokerageSC-Live 3 0.00 × 1 Tickmill-Live09 0.00 × 1 HFMarketsSV-Live Server 0.00 × 6 FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 0.00 × 3 XMGlobal-Real 17 0.00 × 2 UNFX-Asia 0.00 × 1 FXCM-USDReal02 0.00 × 2 XMTrading-Real 25 0.00 × 2 GrandCapital-Server 0.00 × 1 PureMarket-Demo 0.00 × 1 XMTrading-Real 7 0.00 × 2 AxioryAsia-06Live 0.00 × 1 ICTrading-Live31 0.00 × 20 TitanFX-04 0.00 × 1 FPMarketsLLC-Live4 0.00 × 25 ThreeTraderLimited-Live02 0.00 × 5 512 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou