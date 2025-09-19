SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / DeepScalperEaV5
Channarong Ponsrila

DeepScalperEaV5

Channarong Ponsrila
0 avis
Fiabilité
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 6%
FBS-Real-3
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
232
Bénéfice trades:
192 (82.75%)
Perte trades:
40 (17.24%)
Meilleure transaction:
123.27 USD
Pire transaction:
-48.38 USD
Bénéfice brut:
1 088.96 USD (241 931 pips)
Perte brute:
-380.35 USD (147 801 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (65.17 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
173.34 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.21
Activité de trading:
98.94%
Charge de dépôt maximale:
5.94%
Dernier trade:
2 il y a des minutes
Trades par semaine:
243
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
6.04
Longs trades:
72 (31.03%)
Courts trades:
160 (68.97%)
Facteur de profit:
2.86
Rendement attendu:
3.05 USD
Bénéfice moyen:
5.67 USD
Perte moyenne:
-9.51 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-117.35 USD)
Perte consécutive maximale:
-117.35 USD (4)
Croissance mensuelle:
6.43%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
117.35 USD (1.04%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.04% (117.35 USD)
Par fonds propres:
7.91% (919.05 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
US30 92
USDJPY 42
GBPJPY 35
EURUSD 28
NZDUSD 20
AUDUSD 15
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
US30 442
USDJPY 61
GBPJPY 58
EURUSD 70
NZDUSD 42
AUDUSD 36
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
US30 83K
USDJPY 3.8K
GBPJPY 2.3K
EURUSD 2.1K
NZDUSD 1.9K
AUDUSD 1.2K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +123.27 USD
Pire transaction: -48 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +65.17 USD
Perte consécutive maximale: -117.35 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

NeptuneSecurities-Live
0.00 × 2
LandPrime-Live3
0.00 × 1
JustForex-Demo
0.00 × 2
Forex.comUK-Live 114
0.00 × 2
JAFX-Real3
0.00 × 8
CapitalInvestment-Live 2
0.00 × 1
JustForex-Live2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 20
0.00 × 1
ATFXGM9-Live
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live 3
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server
0.00 × 6
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.00 × 3
XMGlobal-Real 17
0.00 × 2
UNFX-Asia
0.00 × 1
FXCM-USDReal02
0.00 × 2
XMTrading-Real 25
0.00 × 2
GrandCapital-Server
0.00 × 1
PureMarket-Demo
0.00 × 1
XMTrading-Real 7
0.00 × 2
AxioryAsia-06Live
0.00 × 1
ICTrading-Live31
0.00 × 20
TitanFX-04
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 25
ThreeTraderLimited-Live02
0.00 × 5
512 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.19 21:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.19 13:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.19 08:48
Share of trading days is too low
2025.09.19 08:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.19 07:48
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 07:48
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 07:48
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.19 07:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.19 07:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
DeepScalperEaV5
30 USD par mois
6%
0
0
USD
12K
USD
2
100%
232
82%
99%
2.86
3.05
USD
8%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.