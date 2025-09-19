SignauxSections
Muhammad Arief Graifhan Ramadhani

Semi VolAlgo V4

Muhammad Arief Graifhan Ramadhani
0 avis
Fiabilité
2 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 10%
Exness-MT5Real26
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
153
Bénéfice trades:
108 (70.58%)
Perte trades:
45 (29.41%)
Meilleure transaction:
25.75 USD
Pire transaction:
-40.51 USD
Bénéfice brut:
514.70 USD (23 262 826 pips)
Perte brute:
-420.91 USD (499 664 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (62.87 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
69.13 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
53.49%
Charge de dépôt maximale:
242.72%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
54
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
0.60
Longs trades:
100 (65.36%)
Courts trades:
53 (34.64%)
Facteur de profit:
1.22
Rendement attendu:
0.61 USD
Bénéfice moyen:
4.77 USD
Perte moyenne:
-9.35 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-14.78 USD)
Perte consécutive maximale:
-102.10 USD (3)
Croissance mensuelle:
9.99%
Algo trading:
18%
Prélèvement par solde:
Absolu:
18.36 USD
Maximal:
155.35 USD (35.75%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
69.50% (155.35 USD)
Par fonds propres:
88.91% (108.59 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 127
BTCUSD 15
AUDCAD 2
US30_x10 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 69
BTCUSD 16
AUDCAD 2
US30_x10 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 69K
BTCUSD 233K
AUDCAD 125
US30_x10 36
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +25.75 USD
Pire transaction: -41 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +62.87 USD
Perte consécutive maximale: -14.78 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real26" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real7
0.00 × 3
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real5
0.00 × 42
Exness-MT5Real15
0.83 × 6
Exness-MT5Real3
3.00 × 1
Exness-MT5Real26
17.78 × 23
Exness-MT5Real29
23.20 × 40
Combined EA trade and manual trade
Aucun avis
2025.10.03 07:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.30 16:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 15:28
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 14:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 11:19
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.30 11:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 10:12
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.30 10:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 10:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.30 09:26
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.30 09:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 09:26
High current drawdown in 60% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 09:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.30 08:26
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 08:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.25 19:01
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.25 19:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 07:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 15:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.19 15:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
