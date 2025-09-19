SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Giang Quoc Vuong
Quoc Vuong Giang

Giang Quoc Vuong

Quoc Vuong Giang
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 -8%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
160
Bénéfice trades:
63 (39.37%)
Perte trades:
97 (60.63%)
Meilleure transaction:
227.77 USD
Pire transaction:
-130.40 USD
Bénéfice brut:
956.82 USD (1 059 400 pips)
Perte brute:
-1 182.29 USD (574 595 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (46.18 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
227.77 USD (1)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
49.68%
Charge de dépôt maximale:
87.69%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
160
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
-0.33
Longs trades:
77 (48.13%)
Courts trades:
83 (51.88%)
Facteur de profit:
0.81
Rendement attendu:
-1.41 USD
Bénéfice moyen:
15.19 USD
Perte moyenne:
-12.19 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-313.69 USD)
Perte consécutive maximale:
-313.69 USD (11)
Croissance mensuelle:
-8.42%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
624.01 USD
Maximal:
675.25 USD (64.23%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
65.66% (675.25 USD)
Par fonds propres:
37.38% (112.30 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 67
XAUUSD 32
US30 22
USDJPY 9
GBPUSD 8
EURUSD 8
USOIL 4
AUDUSD 4
EURJPY 2
US500 2
NZDUSD 1
AUDJPY 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 68
XAUUSD 144
US30 -192
USDJPY -16
GBPUSD -48
EURUSD -1
USOIL -90
AUDUSD -31
EURJPY 11
US500 -66
NZDUSD -3
AUDJPY -2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 430K
XAUUSD 59K
US30 -2.3K
USDJPY -99
GBPUSD 916
EURUSD 97
USOIL -891
AUDUSD -331
EURJPY 782
US500 -2.2K
NZDUSD -48
AUDJPY -39
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +227.77 USD
Pire transaction: -130 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +46.18 USD
Perte consécutive maximale: -313.69 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real31" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real31
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.60 × 5
2025.09.21 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.21 18:11
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 15:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.19 13:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.19 09:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.19 06:48
Share of trading days is too low
2025.09.19 06:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.19 05:10
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 05:10
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 05:10
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.19 05:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.19 05:10
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
